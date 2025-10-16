Aliarmas P. Hegsetho lėktuve: buvo priversti staigiai leistis

Dėl įtrūkimo pilotų kabinos stikle į JAV skridęs orlaivis tūpė viename Didžiosios Britanijos oro uostų, tinkle „X“ pranešė P. Hegsetho atstovas Seanas Parnellis.
„Lėktuvas nusileido pagal standartines procedūras, – teigiama įraše. – Visi žmonės, įskaitant sekretorių P. Hegsethą, yra saugūs“. P. Hegsethas savo ruožtu tinkle „X“ rašė: „Visas tvarkoje. Dėkui Dievui. Misija tęsiama“.
Susitikime Briuselyje NATO gynybos ministrai aptarė Aljanso gynybinę parengtį ir tolesnę paramą Ukrainai. P. Hegsethas paragino NATO partneres suteikti Ukrainai daugiau karinės paramos.
Kartu jis padidino spaudimą Kremliui: jei greitai nebus taikos, JAV kartu su sąjungininkėmis esą imsis būtinų žingsnių, kad karas Rusijai taptų iš tikrųjų brangus.
JAVNATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija)JAV gynybos sekretorius
Rodyti daugiau žymių