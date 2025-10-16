Dešimtys žurnalistų paliko savo biurus Pentagone

Nuotraukose ir vaizdo įrašuose buvo matyti, kaip jie atlaisvina savo darbo vietas ir su dėžėmis rankose išeina iš Pentagono. Taip žurnalistai reagavo į jiems skirto 21 puslapių taisyklių katalogo įvedimą, pranešė amerikiečių žiniasklaida.
Sutikti su naujomis taisyklėmis buvo pasiruošę tik vyriausybei palankos stoties „One America News“ darbuotojai.
Tuo tarpu respublikonams artimas kanalas „Fox News“, kuriame anksčiau dirbo Pentagono vadovas Pete‘as Hegsethas, atsisakė pasirašyti naujas taisykles.
Didelės kritikos taisyklės sulaukė pirmiausiai dėl to, kad reporteriai gali netekti akreditacijos, jei be Pentagono leidimo skelbs informaciją, net jei ji nėra slapta.
Pentagono spaudos korpuso nariai iki antradienio 17.00 val. vietos laiku turėjo parašu įsipareigoti laikytis taisyklių. Praėjus terminui, žurnalistai privalėjo per 24 valandas atiduoti savo akreditacijas ir palikti departamentą.
Didžiosios žinių stotys „CBS News“, „ABC News“, CNN ir „NBC News“ taip pat atmetė taisyklių katalogą.
Nauji Pentagono reikalavimai riboja galimybę žurnalistams informuoti amerikiečius ir pasaulį apie svarbius nacionalinio saugumo klausimus, bendrame pareiškime su „Fox News“ kritikavo stotys.