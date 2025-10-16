Griežtas Latvijos sprendimas: Rusijos tinklaraštininką deportuos iš šalies

Teismas nusprendė Rusijos piliečiui S. Chromenkovui skirti vienerių metų laisvės atėmimo bausmę ir vėliau išsiųsti jį iš Latvijos. Nutartis dar neįsigaliojo.
Pasak laikraščio „Latvijas Avize“, S. Chromenkovas kaltinamas tuo, kad nuo 2024 m. liepos 13 d. iki spalio 4 d. per savo socialinio tinklo „TikTok“ profilį, naudodamas vartotojo vardą hromen71, rusų kalba paskelbė keturis vaizdo įrašus, kuriuose gyrė ir teisino Rusijos ginkluotųjų pajėgų Ukrainoje įvykdytus karo nusikaltimus.
Tai pirmas kartas, kai S. Chromenkovas pasirodė teisme. Jis yra Rusijos pilietis, turintis leidimą gyventi Latvijoje, šis leidimas galioja iki kitų metų vidurio.
Nutartis dar neįsiteisėjo ir gali būti apskųsta Kuržemės apygardos teismui.