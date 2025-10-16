Per antivyriausybinius protestus Peru žuvo žmogus, daugiau kaip 100 buvo sužeisti

„Apgailestauju dėl 32-ejų Eduardo Ruizo Sanzo mirties“, – rašė jis tinkle „X“. Prieš tai jis kalbėjo apie 75 sužeistuosius ir teigė, kad 55 jų yra policininkai, o likę 20 – civiliai.
J. Jeri tik prieš mažiau nei savaitę buvo paskirtas Peru vadovu, kai parlamentas nušalino prezidentę Diną Boluarte.
Tūkstančiai demonstrantų susirinko netoli Kongreso pastato Limoje. Protestuodami prieš vyriausybę, žmonės į gatves išėjo ir Arekipoje, Kuske, Pune bei kituose miestuose.
Buvo „daug smurto, apgadintas viešasis turtas ir puldinėti policininkai“, radijo stočiai RPP sakė policijos vadas Óscar Arriola. Sulaikyti trys demonstrantai. Laikinasis prezidentas pasmerkė „mažos“ demonstrantų grupės, kuri sabotavo „taikią demonstraciją“, smurtą.
Peru šiuo metu išgyvena gilią politinę krizę. D. Boluarte buvo jau septintas šalies vadovas nuo 2016 m. ir trečias, kurį nušalino Kongresas.
Į protestus trečiadienį dar prieš D. Boluarte nušalinimą žmones sukvietė įvairios grupės – taip jos norėjo pareikšti nepasitenkinimą politine klase. Pirmiausiai jaunų žmonių protestai nukreipti ir prieš beprecedentį su organizuotu nusikalstamumu susijusių nužudymų ir reketo skaičių.
Peru parlamentas praėjusį penktadienį nušalino D. Boluarte nuo pareigų. Už balsavo 118 parlamentarų iš 130. Viename pareiškime dėl apkaltos buvo teigiama, kad ji „morališkai netinkama“ vadovauti šaliai. D. Boluarte Peru vairą perėmė 2022 m. gruodžio 7 d.
Jos prezidentavimą lydėjo protestai, kuriuos policija malšino jėga. Žmogaus teisių organizacijų duomenimis, per juos žuvo šimtai žmonių.
Dešinysis J. Jeru ketvirtadienį prisaikdino naują vyriausybę.