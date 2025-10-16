V. Putinas ir vėl skundžiasi sankcijomis: atšovė D. Trumpo pastangoms užsukti Rusijos naftos eksportą

Kalbėdamas Maskvoje vykusioje konferencijoje apie Rusijos energetiką, V. Putinas teigė, esą Europos šalys pakenkė savo pačių ekonomikoms, nutraukdamos rusiškų dujų pirkimą.
Jis sukritikavo Vakarų apribojimus eksportuoti įrangą į Rusiją.
„Rusija išlaiko savo poziciją kaip viena iš pirmaujančių naftos gamintojų, nepaisant prieš mus taikomų nesąžiningos konkurencijos mechanizmų.
Mes sudarome maždaug 10 procentų pasaulinės gamybos ir tikimės, kad iki metų pabaigos mūsų šalis bus pagaminusi 510 milijonų tonų naftos“, – dėstė V. Putinas.
V. Putino pareiškimas pasirodė po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paragino šalis nebepirkti iš Maskvos rusiškos naftos dėl jos invazijos į Ukrainą.
Trečiadienį D. Trumpas pareiškė, esą Indijos premjeras Narendra Modi jam pažadėjo nustosiantis pirkti rusišką naftą.
JAV prezidentas pridūrė, kad spaus Kiniją pasekti Indijos pavyzdžiu.
Indija nei patvirtino, nei paneigė, kad keičia savo politiką šiuo klausimu, o Kinija gynė rusiškos naftos pirkimą kaip teisėtą.
Anksčiau rugsėjį D. Trumpas apkaltino Kiniją ir Indiją, kad jos pirkdamos naftą finansuoja karą Ukrainoje. Jis pareikalavo, kad Europos sąjungininkės nedelsiant nutrauktų naftos pirkimą iš Rusijos.
Pradėjus plataus masto invaziją, Kremlius sulaukė daugybės sankcijų energetikos srityje – įskaitant apribojimus gamtinių dujų pirkimui ir kainos lubas naftai.
Be to, dalis Europos valstybių visiškai arba iš dalies sumažino savo priklausomybę nuo rusiškos energetikos.
Europos Komisija (EK) taip pat yra pasiūliusi planą, kuriuo bloko valstybės visiškai atsisakys rusiškos energetikos žaliavų iki 2027-ųjų pabaigos – dabar jį turi priimti Europos Parlamentas (EP).
Dėl Vakarų valstybių sprendimo mažinti priklausomybę nuo rusiškos energetikos ir įvestų sankcijų Rusija pradėjo žvalgytis į kitas prekybos partneres – padidino savo eksportą į Kiniją ir Indiją.
