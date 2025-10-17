Britus sukrėtė žinia iš Karališkosios šeimos: Karolio III brolis atsisako visų titulų

„Aptaręs situaciją su karaliumi bei artimiausiais ir platesnės šeimos nariais, priėjome prie išvados, kad nuolatiniai man metami kaltinimai blaško dėmesį nuo Jo Didenybės ir Karališkosios šeimos darbo. Todėl nusprendžiau, kaip visada, pirmiausia vadovautis pareiga savo šeimai ir šaliai. Tvirtai laikausi savo sprendimo, priimto prieš penkerius metus – pasitraukti iš viešojo gyvenimo.
Su Jo Didenybės pritarimu manau, kad dabar privalau žengti dar vieną žingsnį toliau. Nuo šiol nebenaudosiu savo titulo ir atsisakau visų man suteiktų apdovanojimų. Kaip esu jau sakęs anksčiau, griežtai neigiu visus prieš mane pateiktus kaltinimus“, – pareiškime teigė princas Andrew.
Jungtinės Karalystės karaliaus Karolio III brolis princas Andrew neseniai ir vėl atsidūrė visuomenės dėmesio centre – jam teko aiškintis dėl ilgalaikių ryšių su nuteistu seksualiniu nusikaltėliu Jeffrey Epsteinu.
Dar anksčiau princas buvo praradęs „dirbančio karališkojo asmens“ statusą ir neteko teisės naudotis titulavimu „Jo Karališkoji Didenybė“. Tačiau visuomenėje vis dar kyla klausimų, kada iš tiesų jis nutraukė kontaktus su J. Epsteinu.
BBC laidai „Newsnight“ duotame interviu princas teigė, kad visus ryšius su J. Epsteinu nutraukė po to, kai 2010-ųjų gruodį jie buvo nufotografuoti kartu Niujorke.
Vis dėlto viešumon iškilę elektroniniai laiškai rodo ką kita – net ir praėjus keliems mėnesiams po šio susitikimo Andrew, panašu, vis dar palaikė privačius kontaktus su J. Epsteinu.
Viename laiškų princas jam rašė: „Palaikykime ryšį – netrukus vėl pažaistume.“
Savo viešame pareiškime princas Andrew kategoriškai neigė visus jam metamus kaltinimus, pabrėždamas, kad „griežtai atmeta visus prieš jį nukreiptus kaltinimus“.
