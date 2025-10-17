Lrytas Premium prenumerata tik
D. Trumpas tikisi, jog netrukus bus išplėsti vadinamieji Abraomo susitarimai

2025 m. spalio 17 d. 16:12
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad tikisi, jog netrukus bus išplėsti vadinamieji Abraomo susitarimai, ir viliasi, kad Saudo Arabija prisijungs prie pakto, kuris padėjo normalizuoti diplomatinius santykius tarp Izraelio ir kai kurių arabų šalių, praneša agentūra „Reuters“.
„Viliuosi, kad prisijungs Saudo Arabija ir kiti. Manau, kad kai prisijungs Saudo Arabija, prisijungs visi“, – duodamas interviu, kuris penktadienį buvo parodytas per „Fox Business Network“, sakė D. Trumpas.
Jis pažymėjo, kad dar trečiadienį surengė „labai gerus pokalbius“ su šalimis, kurios parodė norą prisijungti prie minimų susitarimų, ir nurodė manantis, jog „visos jos prisijungs netrukus“.
2020 m. per pirmąją D. Trumpo kadenciją prezidento poste Jungtiniai Arabų Emyratai (JAE) ir Bahreinas pasirašė šiuos susitarimus, taip sulaužydami ilgai gyvavusį tabu ir tapdami pirmosiomis Izraelį pripažinusiomis arabų šalimis per ketvirtį amžiaus. Jų pavyzdžiu vėliau dar pasekė Marokas ir Sudanas.
D. Trumpas, kuris pirmadienį Egipte sušaukė musulmoniškų ir Europos šalių lyderius aptarti Gazos Ruožo ateitį, pristatė savo planą dėl Gazos karo užbaigimo kaip paskatą sudaryti platesnį regioninį taikos susitarimą. Tada jis pareiškė, kad prie Abraomo susitarimų iniciatyvos prisijungs daugiau šalių.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)JAVIzraelis
