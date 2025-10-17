Lrytas Premium prenumerata tik
D. Trumpas tvirtina, kad per viršūnių susitikimą Pietų Korėjoje susitiks su Xi Jinpingu

2025 m. spalio 17 d. 17:39
Donaldas Trumpas per artėjantį APEC viršūnių susitikimą Pietų Korėjoje surengs derybas su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu, penktadienį paviešintoje interviu kanalui „Fox“ ištraukoje pareiškė JAV prezidentas.
„Susitiksime po poros savaičių. Susitiksime Pietų Korėjoje, iš tiesų su prezidentu Xi ir kitais žmonėmis“, – duodamas interviu „Fox News“ laidai „Sunday Morning Futures“ sakė D. Trumpas.
„Surengsime atskirą susitikimą“, – pridūrė jis.
APEC viršūnių susitikimas vyks spalio 31–lapkričio 1 d.
D. Trumpas buvo pagrasinęs susitikimą atšaukti, kai pakėlė statymus savo prekybos kare su Kinija ir perspėjo, kad prekėms iš antros pagal dydį pasaulio ekonomikos įves 100 proc. muitus.
Jis muitais pagrasino reaguodamas į, pasak jo, „ypatingai agresyvius“ naujus Kinijos eksporto apribojimus, taikomus retiesiems mineralams.
Paskelbus šią žinią smuko akcijų rinkos, o tada D. Trumpas pasitelkė taikų toną ir socialiniuose tinkluose nurodė, kad „JAV nori padėti Kinijai, o ne jai pakenkti!!!“
Tai būtų pirmasis abiejų lyderių susitikimas nuo tada, kai D. Trumpas sausio mėnesį grįžo į valdžią.
