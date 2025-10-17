Lrytas Premium prenumerata tik
D. Trumpo kritikas J. Boltonas teisme atmetė kaltinimus dėl netinkamo įslaptintos informacijos naudojimo

2025 m. spalio 17 d. 20:07
Pirmosios Donaldo Trumpo kadencijos metu nacionalinio saugumo patarėju dirbęs ir vėliau jo aršiu kritiku tapęs Johnas Boltonas penktadienį tesime atmetė kaltinimus dėl netinkamo elgesio su įslaptinta informacija, pranešė JAV žiniasklaida.
76-erių diplomatas federaliniame teisme Merilando valstijos mieste Grinbelte neigė esąs kaltas pagal 18 kaltinimų, susijusių su įslaptintos informacijos perdavimu ir saugojimu, pranešė televizijos kanalai CNN ir ABC.
26 puslapių kaltinamajame akte J. Boltonas kaltinamas elektroniniu paštu dalijęsis visiškai slaptais dokumentais su dviem „neįgaliotais asmenimis“, kurie nėra įvardyti, tačiau manoma, kad tai yra jo žmona ir dukra.
Jame teigiama, kad jis ne vyriausybiniu elektroniniu paštu arba žinučių siuntimo programėle pasidalijo daugiau kaip 1 tūkst. puslapių dienoraščio įrašų apie savo, kaip nacionalinio saugumo patarėjo, darbą.
Teisingumo departamentas teigė, esą šie dokumentai „atskleidė žvalgybinę informaciją apie būsimas atakas, užsienio priešininkus ir užsienio politikos santykius“.
„Kiekvienas, kuris piktnaudžiauja galios pozicija ir kelia pavojų mūsų nacionaliniam saugumui, bus traukiamas atsakomybėn. Niekas nėra aukščiau įstatymo“, – sakoma generalinės prokurorės Pam Bondi pareiškime.
Pareiškime JAV žiniasklaidai J. Boltonas kiek anskčiau taip pat atmetė kaltinimus, sakydamas, kad „tapo naujausiu ginklu paversto Teisingumo departamento taikiniu... su kaltinimais, kurių anksčiau buvo atsisakyta arba kurie iškraipo faktus“.
Už kiekvieną iš jam pateiktų kaltinimų gresia maksimali 10 metų laisvės atėmimo bausmė.
