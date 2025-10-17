Graikijoje po migrantų laivo avarijos rasti dviejų moterų kūnai

„Per migrantų (kurių laivas užplaukė ant seklumos pakrantėje) gelbėjimo operaciją dvi moterys buvo rastos be gyvybės ženklų, o 10 žmonių, įskaitant tris, kurie buvo sunkiai sužeisti, buvo pervežti į Chijo ligoninę“, – naujienų agentūrai AFP sakė pakrančių apsaugos tarnybos atstovas.
Netoli Turkijos esančios Graikijos Egėjo salos, įskaitant Chiją, yra vienos iš pagrindinių patekimo į Europą taškų žmonėms, bėgantiems nuo karo ir skurdo. Pavojingi persikėlimai neretai baigiasi mirtimi. Spalio 7 d. prie Lesbo salos buvo aptikti keturių žmonių kūnai, kuomet nuskendo pripučiama valtis, kuria plaukė 38 migrantai.
Graikijoje vasarą smarkiai išaugo atvykstančių migrantų, daugiausia kilusių iš Libijos, srautai. Konservatyvi Graikijos vyriausybė, kuri nuolat griežtino savo migracijos politiką, liepos pradžioje nusprendė trims mėnesiams stabdyti žmonių, laivais atvykstančių iš Šiaurės Afrikos, prieglobsčio prašymų nagrinėjimą.
Šią priemonę sukritikavo įvairios tarptautinės organizacijos, įskaitant Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biurą ir Europos Tarybą.