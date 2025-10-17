Iš Kremliaus – dar vienas pareiškimas apie D. Trumpo ir V. Putino susitikimą

Pasak jo, susitikimas bus rengiamas etapais, nes reikia išspręsti daug klausimų. Jais užsiims Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas ir JAV valstybės sekretorius Marko Rubio.
„Šiuo klausimu pradės dirbti užsienio reikalų ministras Lavrovas ir valstybės sekretorius Rubio. Yra daug klausimų, reikia sudaryti derybų komandas ir pan.“, – sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.
D. Peskovas pridūrė, kad sprendimas surengti Rusijos ir JAV viršūnių susitikimą Vengrijoje buvo „suderintas abipusiai“.
„Susitikimas iš tiesų galėtų įvykti per dvi savaites arba šiek tiek vėliau. Yra sutarimas, kad nieko negalima atidėlioti“, – pažymėjo jis.
Jis taip pat pabrėžė, kad kol kas nėra konkrečios informacijos apie V. Putino skrydžio maršrutą į Vengriją.
Komentuodamas ketvirtadienį įvykusį lyderių pokalbį telefonu, D. Peskovas teigė, kad išsamus pokalbio turinys turėtų likti už žiniasklaidos ribų.
Tuo pat metu jis pabrėžė, kad V. Putinas „labai aiškiai išdėstė Rusijos Federacijos poziciją dėl „Tomahawk“ raketų“.
Ketvirtadienį D. Trumpas ir V. Putinas surengė dvi su puse valandos trukusį pokalbį telefonu. Jį JAV prezidentas pavadino „geru ir produktyviu“.
Vėliau D. Trumpas socialiniame tinkle „Truth Social“ pranešė, kad per artimiausias dvi savaites Budapešte planuoja susitikti su V. Putinu.
Tuo tarpu Kremlius pažymėjo, kad V. Putinas perspėjo D. Trumpą dėl „Tomahawk“ raketų perdavimo Ukrainai.
Analitikai baiminasi, kad antrasis valstybių lyderių susitikimas gali sustiprinti Kremliaus poziciją ir laimėti dar daugiau laiko V. Putinui.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį Baltuosiuose rūmuose susitiks su D. Trumpu, norėdamas gauti JAV gamybos raketų „Tomahawk“.
JAV lyderio pozicija dėl karo kinta – tampa tai griežtesnė, tai nuolaidesnė.
Ukraina tikėjosi, kad V. Zelenskio kelionė bus labiau skirta didinti spaudimą V. Putinui, ypač gaunant amerikiečių gamybos ilgojo nuotolio kruizinių raketų „Tomahawk“, galinčių smogti giliai į Rusijos teritoriją.
Tačiau D. Trumpas, kuris kažkada sakė, kad karą Ukrainoje gali užbaigti per 24 valandas, atrodo, yra nusiteikęs siekti naujo diplomatinio proveržio, panašaus į Gazos Ruožo paliaubų susitarimą, dėl kurio jis tarpininkavo praėjusią savaitę.