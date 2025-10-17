Izraelyje palaidota paskutinė „Hamas“ grąžinta įkaitė

27-erių metų mergina savanoriavo muzikos festivalyje „Nova“, kai 2023 m. spalio 7 d. ją pagrobė ir paskiau Gazos Ruože nelaisvėje nužudė palestiniečių islamistų grupuotė „Hamas“.
Kaip ir laidojant kitus įkaitus, kurių palaikai buvo grąžinti, gedulingą kalbą laidotuvių metu pasakė Izraelio prezidentas Isaacas Herzogas.
„Kokiame pasaulyje tėvai turi dvejus baisius metus trokšti gauti teisę palaidoti savo mylimą dukrą?“, – sakė I. Herzogas.
I. Herzogas gyrė I. Hayman už tai, kad kovojo „kaip liūtė“, kai kovotojai mėgino ją pagrobti. Jis taip pat prašė atleidimo.
„Atleidimo, kad negalėjome tavęs išgelbėti. Atleidimo, kad mums prireikė tiek daug laiko, kad tave susigrąžintume“, – kalbėjo jis.
„Mes laukėme mėnuo po mėnesio, susitarimas po susitarimo, bet galiausiai tu sugrįžai“, – prie dukters karsto verkė I. Hayman motina Yifat Hayman.
Ceremoniją tiesiogiai transliavo Izraelio vyriausybės spaudos tarnyba.
I. Hayman šeima prašė gedinčiųjų dėvėti rožinės spalvos drabužius ir taip pagerbti dukros atminimą, mat velionė buvo grafičio menininkė, pasivadinusi slapyvardžiu „Pink“ – šis žodis anglų kalba reiškia rožinę spalvą.
„Hamas“ I. Hayman ir dar vieno įkaito palaikus, kurių tapatybę vėliau nustatė Izraelio nacionalinis teismo medicinos institutas, perdavė trečiadienį vakare.
Pagal galiojančio paliaubų susitarimo sąlygas „Hamas“ privalo grąžinti 28 įkaitų palaikus. Iki šiol buvo perduoti devynių asmenų kūnai.