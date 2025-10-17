JT: susitvarkyti su badu Gazos Ruože prireiks laiko

JT Pasaulinė maisto programa (WFP) pranešė, kad nuo tada, kai įsigaliojo JAV tarpininkaujant pasiektos Izraelio ir „Hamas“ paliaubos, į karo nuniokotą Palestinos teritoriją pavyko pervežti beveik 3 tūkst. tonų maisto atsargų.
„Prireiks šiek tiek laiko, kad susitvarkytume su badu“, apie kurį JT paskelbė rugpjūčio pabaigoje, Ženevoje vykusioje spaudos konferencijoje sakė WFP atstovė spaudai Abeer Etefa.
„Paliaubos pravėrė galimybių langą. WFP labai greitai ir operatyviai imasi veiksmų, kad padidintų pagalbą maistu ir pasiektų šeimas, kurios ištisus mėnesius kentė vidinių pabėgėlių dalią, blokadą ir badą.“
A. Etefa paaiškino, kad Gazos Ruože, daugiausia pietuose, veikia penki WFP maisto platinimo punktai, tačiau norima, kad jų būtų 145.
Jos teigimu, pastarosiomis dienomis WFP galėjo naudotis Kerem Šalomo ir Kisufimo sienos kirtimo punktais.
Pasak A. Etefos, nuo šeštadienio iki trečiadienio į Gazą įvažiavo apie 230 sunkvežimių su 2,8 tūkst. tonų maisto atsargų.
Atstovė spaudai pasakojo, kad ketvirtadienį į šalį įvažiavo ir WFP sandėlius nekliudomi pasiekė 57 sunkvežimiai su kviečių miltais ir maisto produktais, kurie dabar yra paruošti paskirstyti.
„Vis dar nepasiekėme to, ko mums reikia, bet jau artėjame prie reikiamos ribos“, – sakė ji.
Trečiadienį veikė devynios kepyklos, o WFP siekia, kad visame Gazos Ruože jų veiktų 30.
„Duona yra labai svarbi. Šviežios duonos kvapas Gazoje yra daugiau nei maistas – tai ženklas, kad grįžta gyvenimas“, – teigė A. Etefa.
Ji paragino atidaryti visus sausumos perėjimo punktus į Palestinos teritoriją, „kad galėtume užtvindyti Gazą maisto produktais“.
„Kuo greičiau pristatysime pagalbą, tuo daugiau gyvybių galėsime skubiai pasiekti“, – pridūrė ji.
WFP pradeda platinti maisto produktus Gazos mieste.
„Stengiamės kovoti su badu, ypač kad netektų badauti šeimoms, grįžtančioms namo į šiaurinę Gazos Ruožo dalį“, – sakė A. Etefa.
WFP planuoja per ateinančius tris mėnesius Gazos Ruože pasiekti 1,6 mln. žmonių.
Jungtinės tautosGazos Ruožasbadas
