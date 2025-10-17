Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Žiniasklaida: JAV surengė naują smūgį įtariamam narkotikų gabentojų laivui Karibų jūroje

2025 m. spalio 17 d. 08:52
JAV kariuomenė Karibų jūroje iš oro atakavo laivą, kaip įtariama, gabenusį narkotikus, ketvirtadienį pranešė JAV žiniasklaida.
CNN ir „ABC News“, remdamosi JAV vyriausybės pareigūnais, pranešė, kad po smūgio liko gyvų žmonių.
Pastarosiomis savaitėmis JAV kariuomenė Karibuose ne kartą apšaudė įtariamų narkotikų kontrabandininkų laivus. Teigiama, kad per šiuos veiksmus žuvo daugiau kaip 20 žmonių.
Šie smūgiai sulaukė kritikos, iš dalies dėl to, kad administracija iš pradžių nepaaiškino, kokiu teisiniu pagrindu vykdomos šios operacijos, kurios, kritikų teigimu, prilygsta neteisminėms egzekucijoms tarptautiniuose vandenyse.
Trečiadienį JAV prezidentas Donaldas Trumpas patvirtino leidęs Centrinei žvalgybos agentūrai (CŽA) vykdyti slaptas operacijas Venesueloje.
D. Trumpas sakė, kad jo administracija svarsto galimybę vykdyti kovos su narkotikais operacijas sausumoje – šalia kariuomenės jau vykdomų atakų jūroje.
Venesuelos prezidentas Nicolás Maduro ketvirtadienį apkaltino JAV vyriausybę vykdant psichologinį karą siekiant įbauginti šią Pietų Amerikos šalį.
