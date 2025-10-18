„Hamas“ grąžino dar vieno įkaito palaikus

„Hamas“ ginkluotas sparnas „Al Qassam“ brigados prieš tai pareiškė, kad kūnas Gazos Ruože buvo surastas tik penktadienį.
„Hamas“ perdavus šiuo palaikus, į Izraelį sugrąžinta 10 iš 28 negyvų įkaitų.
Remiantis JAV prezidento Donaldo Trumpo inicijuotu paliaubų susitarimu, „Hamas“ jau praėjusį pirmadienį Izraeliui turėjo perduoti 20 gyvus įkaitus ir visus 28 negyvus.
Kadangi tai nebuvo padaryta, Izraelio vyriausybė pagrasino atnaujinti kovas Gazos Ruože. „Hamas“ tikina, kad likusių įkaitų kūnams griuvėsiuose surasti reikalinga „speciali įranga“.
Turkija į regioną nusiuntė 81 specialistą, kuris turėtų padėti ieškoti palaikų. Turkų institucijų duomenimis, specialistai penktadienį Egipte dar laukė atitinkamo Izraelio leidimo.
