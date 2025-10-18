Lrytas Premium prenumerata tik
D. Trumpas sušvelnino bausmę buvusiam respublikonų kongresmenui G. Santosui, jis paleistas iš kalėjimo

2025 m. spalio 18 d. 09:47
Dėl sukčiavimo ir tapatybės vagystės septynerių metų laisvės atėmimo bausme nuteistas buvęs respublikonų kongresmenas George‘as Santosas sulaukė JAV prezidento Donaldo Trumpo malonės ir buvo paleistas iš kalėjimo. Jis išvyko iš kalinimo įstaigos Naujajame Džersyje ir „yra pakeliui namo“, vėlų penktadienio vakarą agentūrai AFP sakė jo advokatas Josephas Murray.
„Te laimina Dievas prezidentą Donaldą J. Trumpą, didžiausią prezidentą JAV istorijoje“, – rašė teisininkas G. Santoso paskyroje tinkle „X“.
D. Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“ teigė, kad G. Santosas ilgą laiką praleido vienutėje ir, „atrodo, buvo siaubingai kankinamas“.
„G. Santosas bent jau turėjo drąsos, įsitikimų ir proto visad balsuoti už respublikonus“, – pridūrė D. Trumpas. Todėl jis „pasirašė bausmės sušvelninimą, po kurio George‘as Santosas iš karto paleidžiamas iš kalėjimo“.
G. Santosas liepą pradėjo atlikti bausmę, kai balandį buvo nuteistas septynerių metų ir trijų mėnesių laisvės atėmimo bausme. Prokuratūra kaltino G. Santosą „įžūlių nusikaltimų serija“ – tapatybės vagyste, rinkimų kampanijos rėmėjų finansinių duomenų vagyste ir neteisėtu pinigų pervedimu į savo rinkimų kampanijos ir asmeninę sąskaitas.
Remiantis JAV Kongreso Etikos komiteto tyrimu, G. Santosas vogtus pinigus, be kita ko, naudojo botokso procedūroms, pornografinei interneto svetainei, itališkoms prabangioms prekėms ir atostogoms Hamptonuose bei Las Vegase.
 
Donaldas Trumpas (Donald Trump)JAVJAV respublikonų partija

