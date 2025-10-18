Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
PasaulisĮvykiai

Pakistano ir Afganistano atstovai susitinka pokalbių Katare

2025 m. spalio 18 d. 13:32
Pasibaigus dviejų dienų paliauboms tarp Pakistano ir Afganistano, abejų šalių atstovai šeštadienį susitiks pokalbių Katare. Pakistano valstybinė televizija pranešė, kad gynybos ministras Khawaja Asifas ir žvalgybos vadas generolas Asimas Malikas „šiandien vyks pokalbių su Afganistano Talibanu į Dohą“. Pakistanas penktadienį oro smūgiais prieš taikinius Afganistane užbaigė dviejų dienų paliaubas.
Daugiau nuotraukų (1)
Talibano vyriausybė Afganistane patvirtino, kad pokalbiai įvyks. Į Dohą išvyko aukšto rango „Islamo Emyrato delegacija, vadovaujama gynybos ministro Mohammedo Jakubo“, sakė Talibano atstovas.
Per Pakistano atakas penktadienį, Afganistano duomenimis, žuvo mažiausiai dešimt žmonių. „Pakistanas sulaužė paliaubas“ ir atakavo tris vietas Paktikos provincijoje, naujienų agentūrai AFP sakė aukštas Talibano atstovas. Jis paskelbė apie kerštą.
Pakistano saugumo šaltiniai kalbėjo apie „tikslius oro smūgius“ prieš talibų grupuotę, kuri kaltinama dalyvavusi išpuolyje Pakistane. Pakistano duomenimis, „Hafis-Gul-Badahur“ grupuotė, į kurią smogta, susijusi su „Tehreek-e-Taliban Pakistan“ (TTP) grupuote Pakistane.
Pasak vyriausybės Islamabade, grupuotė dalyvavo savižudiškame išpuolyje Šiaurės Pakistano pasienio regione, per kurį žuvo septyni pakistaniečių saugumo pajėgų atstovai.
Savo ataka Pakistanas užbaigė trečiadienio vakarą prasidėjusias paliaubas. Šios prieš tai užbaigė kelias dienas trukusius ginkluotus susirėmimus tarp abiejų valstybių, kurie pražudė dešimtis žmonių.
Pakistanas trečiadienį pareiškė, kad paliaubos baigsis po 48 valandų. Afganistano Talibano vyriausybė teigė, kad ugnies nutraukimas liks galioti tol, kol jo nepažeis Pakistanas.
Nuo tada, kai radikalus islamo Talibanas 2021 m. rugpjūtį grįžo į valdžią, tarp abiejų kaimyninių šalių dalinių vis kyla susirėmimai. Pakistanas seniai kaltina Afganistaną suteikiant prieglobstį kovotojams, kurie vykdo išpuolius Pakistane. Kabulas tai neigia.
 
 
PakistanasAfganistanasKataras

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.