Pakistano ir Afganistano atstovai susitinka pokalbių Katare

Talibano vyriausybė Afganistane patvirtino, kad pokalbiai įvyks. Į Dohą išvyko aukšto rango „Islamo Emyrato delegacija, vadovaujama gynybos ministro Mohammedo Jakubo“, sakė Talibano atstovas.
Per Pakistano atakas penktadienį, Afganistano duomenimis, žuvo mažiausiai dešimt žmonių. „Pakistanas sulaužė paliaubas“ ir atakavo tris vietas Paktikos provincijoje, naujienų agentūrai AFP sakė aukštas Talibano atstovas. Jis paskelbė apie kerštą.
Pakistano saugumo šaltiniai kalbėjo apie „tikslius oro smūgius“ prieš talibų grupuotę, kuri kaltinama dalyvavusi išpuolyje Pakistane. Pakistano duomenimis, „Hafis-Gul-Badahur“ grupuotė, į kurią smogta, susijusi su „Tehreek-e-Taliban Pakistan“ (TTP) grupuote Pakistane.
Pasak vyriausybės Islamabade, grupuotė dalyvavo savižudiškame išpuolyje Šiaurės Pakistano pasienio regione, per kurį žuvo septyni pakistaniečių saugumo pajėgų atstovai.
Savo ataka Pakistanas užbaigė trečiadienio vakarą prasidėjusias paliaubas. Šios prieš tai užbaigė kelias dienas trukusius ginkluotus susirėmimus tarp abiejų valstybių, kurie pražudė dešimtis žmonių.
Pakistanas trečiadienį pareiškė, kad paliaubos baigsis po 48 valandų. Afganistano Talibano vyriausybė teigė, kad ugnies nutraukimas liks galioti tol, kol jo nepažeis Pakistanas.
Nuo tada, kai radikalus islamo Talibanas 2021 m. rugpjūtį grįžo į valdžią, tarp abiejų kaimyninių šalių dalinių vis kyla susirėmimai. Pakistanas seniai kaltina Afganistaną suteikiant prieglobstį kovotojams, kurie vykdo išpuolius Pakistane. Kabulas tai neigia.