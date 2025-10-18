Sutapimas ar akibrokštas? Per D. Trumpo ir V. Zelenskio susitikimą – Rusijos spalvų kaklaraištis

Ukrainos prezidento V. Zelenskio ir JAV vadovo D. Trumpo susitikimo metu žurnalistų dėmesį patraukė JAV gynybos sekretorius Pete'as Hegsethas. UNN informavo, kad pareigūnas renginyje pasirodė dėvėdamas kaklaraištį su Rusijos vėliavos spalvomis.
Remiantis JAV televizijos tinklų transliuotais vaizdais, P. Hegsethas sėdėjo D. Trumpo kairėje, o tarp jų sėdėjo valstybės sekretorius Marco Rubio, kuris taip pat eina prezidento nacionalinio saugumo patarėjo pareigas. Dešinėje nuo JAV lyderio sėdėjo viceprezidentas J. D. Vance'as ir iždo sekretorius Scottas Bessentas.
D. Trumpas ir kiti pareigūnai pasirinko paprastus, vienspalvius kaklaraiščius.
Kaip pranešė EADaily, per spaudos konferenciją prieš derybas su V. Zelenskiu Baltuosiuose rūmuose JAV prezidentas D. Trumpas pagyrė svečio aprangą. D. Trumpas pažymėjo, kad V. Zelenskis atrodo stilingai.
Parengta pagal UNN, EADaily inf.
JAVDonaldas Trumpas (Donald Trump)Pete’as Hegsethas
