Nužudytos lietuvės kaimynas šokiruotas: „Esu visiškai sukrėstas. Jie atrodė kaip miela šeima“

2025 m. spalio 19 d. 20:27
Rytų Londone – kraupus nusikaltimas. Žmonos nužudymu įtariamas vyras, skelbia BBC. Pasak britų visuomeninio transliuotojo, tiek auka, tiek įtariamasis – lietuviai.
Policija ir greitosios pagalbos medikai buvo iškviesti į Cranham Road gatvę, Hornchurche, apie 1 val. nakties vietos laiku šeštadienį, kur jie rado A.D. kūną su durtinėmis žaizdomis.
40-metė moteris buvo paskelbta mirusia įvykio vietoje, pranešė policija.
Įvykio vietoje suimtas ir įtariamasis – 43-ejų A.D. Pirmadienį jis stos prieš Barkingside Magistrates' Court teismą.
Poros kaimynas portalui „Metro“ pasakojo, kad policija uždarė gatvę nuo ankstyvo šeštadienio ryto.
„Esu visiškai sukrėstas. Tai mane labai nuliūdino. Jie atrodė kaip miela šeima. Kai jų nebuvo namuose, aš priimdavo jų siuntinius, jie visada buvo labai dėkingi.
Ryte matydavau, kaip mama veda vaikus į mokyklą, o trečiadieniais tėtis išnešdavo šiukšlių konteinerius.
Jie čia gyveno daugiau nei trejus metus. Tai labai liūdna. Aš mąsčiau, kas, po velnių, čia vyksta“, – kalbėjo kaimynas.
