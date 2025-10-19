Tragiškas išpuolis: žiauriai nužudytas jaunas ukrainietis, įtariamasis – taip pat paauglys

Per žiaurų išpuolį jis patyrė sunkius galvos, veido ir viršutinės kūno dalies sužalojimus.
Kaltinamasis, kilęs iš Somalio ir kurio vardas dėl jo amžiaus negali būti paviešintas, šeštadienį stovėjo prieš teisėją Dublino apygardos teisme.
Kaltinamojo advokatas Andrew Walsh patvirtino, kad socialinis darbuotojas ir teismo paskirtas globėjas dalyvavo teismo posėdyje kaip už berniuką atsakingi suaugusieji.
Jis buvo suimtas ir laikomas Oberstown vaikų sulaikymo centre Dubline. Kaltinamasis vėl turės stoti prieš teismą antradienį.
Berniukas į Airiją atvyko ieškoti geresnio gyvenimo
Socialinių tinklų įrašuose Vadymo šeima jį apibūdino kaip „gerą, protingą ir gerai išauklėtą“ ir sakė, kad yra sukrėsti dėl to, kas nutiko.
„Jam buvo tik 17 metų, jis ką tik baigė mokyklą ir išvyko ieškoti geresnio gyvenimo Airijoje, – rašė jo pusbrolis „Facebook“ tinkle. – Jis buvo geras, labai protingas ir gerai išauklėtas, labai teisingas“.
„Lapkričio 1 d. jis turėjo švęsti pilnametystę, bet vietoj sveikinimų tėvai yra sukrėsti, jie nežino, kaip dabar paimti ir palaidoti savo vaiko kūną“ , – rašė jis.
Jo kūnas buvo paimtas iš įvykio vietos trečiadienio vakare ir nugabentas į Dublino miesto morgą.
Airijos policija teigė, kad buvo atliktas skrodimas, tačiau jo rezultatai neatskleidžiami dėl tarnybinių priežasčių.
Policija taip pat pridūrė, kad greitosios pagalbos darbuotojai padėjo keliems nepilnamečiams ir suaugusiesiems įvykio vietoje, o paauglys ir moteris buvo nugabenti į ligoninę su nesunkiais sužalojimais.
Ukrainos ambasada Airijoje pareiškime išreiškė „giliausią užuojautą Vadymo šeimai ir artimiesiems dėl šios neapsakomos netekties“.
Ambasada pridūrė, kad palaiko glaudžius ryšius su Airijos policija, kuri tiria tragedijos aplinkybes, taip pat su kitomis Airijos institucijomis.
Parengta pagal BBC ir RTE inf.