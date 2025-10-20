D. Trumpas ramina: po Izraelio smūgių Gazos Ruože paliaubos tebegalioja

Dešimtys smūgių, kuriuos Izraelis sekmadienį sudavė „Hamas“ pozicijoms Gazos Ruožo pietuose, buvo surengti po to, kai jis apkaltino kovotojų grupuotę, kad ši taikosi į jo karius, „akivaizdžiai pažeisdama“ devynias dienas galiojančias paliaubas.
Žurnalistų paklaustas, ar paliaubos tebegalioja, D. Trumpas atsakė: „Taip, tebegalioja“. JAV prezidentas, padėjęs tarpininkauti sudarant susitarimą, taip pat tvirtino, kad „Hamas“ vadovybė neprisidėjo prie tariamų pažeidimų, o kaltino „kai kuriuos sukilėlius viduje“.
„Norime įsitikinti, kad su „Hamas“ viskas vyks labai taikiai, – sakė D. Trumpas. – Bus elgiamasi griežtai, bet deramai.“
Gazos Ruožo civilinės gynybos agentūra, pavaldi „Hamas“, pranešė, kad per smūgius visoje teritorijoje žuvo mažiausiai 45 žmonės.
Keturios Gazos Ruožo ligoninės AFP patvirtino 45 žuvusiųjų skaičių, sakydamos, kad priėmė žuvusiuosius ir sužeistuosius.
Izraelio kariuomenė sakė, kad nagrinėja pranešimus apie aukas.
Žiniasklaidos apribojimai Gazos Ruože ir negalėjimas patekti į daugelį vietovių reiškia, kad AFP negali nepriklausomai patikrinti civilinės gynybos agentūros ar Izraelio kariuomenės pateiktų duomenų apie žuvusiuosius.
Kariuomenė sakė, kad sekmadienį atnaujino paliaubų vykdymą, tačiau pažadėjo „griežtai reaguoti į bet kokį jų pažeidimą“.
„Hamas“ kaltinimus neigė, o vienas jo atstovas apkaltino Izraelį, kad šis fabrikuoja pretekstus karui atnaujinti.
Vienas saugumo pareigūnas AFP taip pat sakė, kad Izraelis dėl paliaubų pažeidimų sustabdė pagalbos įvežimą į Gazą.
Per karą Izraelis ne kartą buvo nutraukęs pagalbos tiekimą į Gazą, pablogindamas jau ir taip sunkias humanitarines sąlygas, o Jungtinės Tautos pareiškė, kad dėl to ten kilo badas.
