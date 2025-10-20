E. Macronas: Luvro apiplėšimas – išpuolis prieš Prancūzijos paveldą

„Vagystė iš Luvro yra išpuolis prieš kultūros vertybę, kurią mes vertiname, nes ji yra mūsų istorijos dalis“, – pareiškė E. Macronas.
„Mes susigrąžinsime dirbinius ir patrauksime kaltininkus atsakomybėn. Vadovaujant Paryžiaus prokuratūrai, visur daroma viskas, kad tai būtų pasiekta“, – pridūrė jis.
E. Macronas pažymėjo, kad sausio mėnesį pristatytame Luvro modernizavimo projekte numatyta stiprinti saugumo priemones.
Transliuotojas BFMTV paskelbė mėgėjiško vaizdo įrašo ištraukas, kuriose matyti, kaip vagys vykdo įspūdingą apiplėšimą parodų salėje, kurioje eksponuojami Prancūzijos karūnos brangakmeniai. Taip pat matyti, kad vienas nusikaltėlis vilki ryškią liemenę ir per jėgą atidaro vieną iš vitrinų.
Prokurorė Laure Beccuau BFMTV sakė, kad buvo pavogti aštuoni vertingi juvelyriniai dirbiniai. Tarp jų yra antrosios Napoleono žmonos imperatorienės Marijos Luizos vėrinys ir auskaras.
Taip pat buvo pavogtas dar vienas vėrinys, auskarų pora ir diadema iš karalienės Marijos Amalijos ir karalienės Hortenzijos kolekcijų bei dvi sagės ir diadema, priklausę Napoleono III žmonai imperatorienei Eugenijai.
Eugenijos karūną – neįkainojamą dirbinį, papuoštą smaragdais ir šimtais deimantų – vagys per apiplėšimą pametė ir ji veliau buvo rasta. Pranešama, kad karūna buvo apgadinta.