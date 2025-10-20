Įspūdingo grožio brangenybės: paviešino, kas buvo pagrobta per Luvro apiplėšimą

Plėšikų gauja apiplėšė Luvro „Apolono galeriją“, kurioje laikomi Prancūzijos karūnos brangakmeniai.
Vagys taip pat bandė pavogti devintąjį papuošalą – imperatoriaus Napoleono III žmonos imperatorienės Eugenijos karūną. Ji papuošta aštuoniais auksiniais ereliais, 1354 deimantais, 1136 rožės formos deimantais ir 56 smaragdais, tačiau ji buvo rasta netoliese, kur ją pametė sprunkantys vagys.
„The New York Times“ įvardijo visus 8 pavogtus papuošalus.
Imperatorienės Eugenijos tiara
Imperatorienės Eugenijos karūna buvo eksponuojama kartu su keliais kitais jos daiktais, tokiais kaip tiara, kurią puošia 212 perlų, 1998 deimantai ir 992 rožės formos deimantai.
Imperatorienės Eugenijos dekoratyvinis kaspinas
Imperatorienė taip pat nešiojo blizgantį dekoratyvinį kaspiną su brangakmeniais puoštais kutais. Jis buvo apibūdinamas kaip diržo centrinė detalė, nors Luvro interneto svetainėje teigiama, kad nėra baigto dirbinio nuotraukų. Kaspinas yra puoštas 2438 deimantais ir 196 rožės formos deimantais.
Imperatorienės Eugenijos sagė
Tarp kitų Luvro muziejuje esančių imperatorienės daiktų yra deimantinės sagės, tarp kurių yra ir 1855 m. pagamintas dirbinys. Jis vadinamas relikvijoriaus sage, nors Luvro muziejus teigia, kad deimantais inkrustuotas dirbinys neturi jokios vietos šventajai relikvijai laikyti.
Safyras, tiara, vėrinys ir auskarai
Luvras teigia, kad nežinoma, kas užsakė ar sukūrė galerijoje saugomą safyro dirbinių seriją, kuri buvo sukurta XIX a. pradžioje ir kurią, be kita ko, nešiojo karalienė Hortenzija, Luiso Bonaparto žmona, ir karalienė Marie-Amélie, Luiso Filipo I-ojo žmona.
Komplektą sudaro tiara su 24 Ceilono safyrais ir 1083 deimantais, taip pat vėrinys su aštuoniais safyrais, papuoštas deimantais įmantriuose aukso rėmuose, ir pora safyro auskarų. Prancūzijos kultūros ministerija pranešė, kad per apiplėšimą buvo pavogtas tik vienas auskaras.
Komplektą taip pat sudarė trys sagės, šukos ir dvi apyrankės, ir tai – „brangus Paryžiaus juvelyrikos liudijimas“, teigiama Luvro interneto svetainėje.
Smaragdinio Napoleono vestuvių dovanų rinkinio dalys
Smaragdų ir deimantų vėrinys į Luvro kolekciją pateko tik 2004 m. Jį Napoleonas padovanojo savo antrajai žmonai Marijai Luizai 1810 m. įvykusių vestuvių proga.
Vėrinys yra papuoštas 32 smaragdais bei 1138 deimantais.
Luvras teigia, kad Napoleonas užsakė du prabangius papuošalų komplektus vestuvėms, įskaitant kitą komplektą su opalais ir deimantais.
Luvro komplekte taip pat yra smaragdų ir deimantų auskarai, kuriuos vagys taip pat pavogė.
Parengta pagal „The New York Times“ inf.
