Luvro muziejus po vagystės pirmadienį lieka uždarytas, policija ieško nusikaltėlių

2025 m. spalio 20 d. 12:31
Luvro muziejus pirmadienį bus uždarytas antrą dieną iš eilės, AFP sakė muziejaus vadovai po to, kai diena anksčiau vagys pavogė karališkąsias brangenybes.
Muziejuje kabantis užrašas lankytojams skelbia, kad muziejus lieka uždarytas dėl „išskirtinių aplinkybių“ ir kad visiems lankytojams, turintiems bilietus šiai dienai, bus grąžinti pinigai.
Pasak „France24“, Prancūzijos policija toliau ieško plėšikų, kurie sekmadienio rytą iš Paryžiaus Luvro muziejaus pavogė aštuonis „neįkainojamus“ karališkuosius juvelyrinius dirbinius.
Norėdami patekti į Apolono galeriją, kurioje saugoma karališkųjų brangenybių kolekcija, vagys užlipo ištraukiamomis kopėčiomis, o tam, kad įlįstų pro langą ir atidarytų vitrinas, pasinaudojo turėta pjaustymo įranga.
Trumpas įsilaužimo įrašas, kurį turbūt telefonu nufilmavo vienas muziejaus lankytojas, buvo parodytas per Prancūzijos naujienų kanalus.
Šiuo metu prie šios bylos dirba apie 60 tyrėjų. Pareigūnai teigia, kad vagys greičiausiai buvo patyrę ir galbūt yra užsienio šalių piliečiai.
Apiplėšimas vėl sukėlė diskusijas dėl nepakankamo saugumo šalies muziejuose, jis, kaip sekmadienį pripažino naujasis šalies vidaus reikalų ministras Laurent‘as Nuñezas, yra didžiausia muziejų silpnoji vieta.
 
