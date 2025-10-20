Pasibaigus protestams „Karaliams – ne“, D. Trumpas pareiškė: „Aš ne karalius“

Demonstrantai „šiai šaliai neatstovauja“, – prezidentiniame lėktuve kalbėdamas su žurnalistais sakė jis.
Jis tvirtino, kad visų naujų protestų „Karaliams – ne“ (angl. „No Kings“) plakatų gamybą greičiausiai finansavo progresyvusis filantropas George‘as Sorosas ir „kiti radikalūs kairieji pamišėliai. Panašu, kad taip ir buvo. Mes tai tikriname“.
Visoje šalyje vykusias judėjimo „Karaliams – ne“ demonstracijas, kuriose dalyvavo maždaug 7 milijonai protestuotojų, jis pavadino „labai mažomis, labai neveiksmingomis“ ir aiškino, kad protestuotojai buvo „išprotėję“.
„Aš ne karalius. Dirbu savo darbą, kad mūsų šalis taptų didi“, – pridūrė D. Trumpas.
Tai buvo pirmas viešas prezidento pasisakymas apie protestus, kurie, kaip pranešė JAV žiniasklaida, iš esmės buvo taikūs.
Sekmadienį D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“ paskelbė vaizdo įrašą, kuriame jis vaizduojamas kaip naikintuvo, ant kuriuo puikuojasi užrašas „King Trump“ („Karalius Trumpas“) pilotas.
Vaizdo klipe jis ant demonstrantų galvų pila rudą purvą, iš išvaizdos panašų į išmatas.
Judėjimo „Karaliams – ne“ organizatoriai kaltina D. Trumpą, kad šis nepaiso pagrindinių demokratinės teisinės valstybės principų ir savo rankose sutelkia galią, labiau pritinkančią autoritariniam valdovui, bet ne JAV prezidentui.
Protestuotojai be kita ko išreiškė susirūpinimą dėl radikalaus D. Trumpo administracijos požiūrio į migrantus ir sveikatos apsaugos politiką ir nuogąstavimus, kad Jungtinės Valstijos gali pasukti fašizmo keliu.