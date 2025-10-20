Sankt Peterburge leisdamasis avariniu būdu nuo tūpimo tako nučiuožė lėktuvas

Pasak valstybinės naujienų agentūros RIA, nė vienas iš 162 keleivių ir įgulos narių, skridusių į Azerbaidžano sostinę Baku, įvykio metu nenukentėjo.
Vienas iš judriausių Rusijoje Pulkovo oro uostas dėl šio incidento trumpam sustabdė skrydžius, o pirmadienio rytą toliau dirbo įprastu režimu.
RIA nenurodė, kuri oro transporto bendrovė vykdė skrydį.
Aviacijos saugai pastaraisiais metais imta skirti labai daug dėmesio, o šioje srityje ypač įnirtingai varžosi Prancūzijos kompanija „Airbus“ ir jos konkurentė JAV „Boeing“.
Remiantis praėjusią savaitę paskelbtais duomenimis, „Airbus A320“ neseniai tapo geriausiai parduodamu komerciniu orlaiviu.
Pastaraisiais metais dėl senstančių lėktuvų avarijų Rusija ėmėsi veiksmų, kad sovietinius lėktuvus pakeistų moderniais reaktyviniais orlaiviais, tokiais kaip „A320“ ir „Boeing 737“.