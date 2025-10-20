Lrytas Premium prenumerata tik
Sankt Peterburge leisdamasis avariniu būdu nuo tūpimo tako nučiuožė lėktuvas

2025 m. spalio 20 d. 10:40
Pirmadienį ryte nuo pagrindinio Sankt Peterburgo oro uosto kilimo ir tūpimo tako nuslydo lėktuvas „Airbus A320“, kuriam dėl važiuoklės gedimo teko leistis avariniu būdu, pranešė valstybinė Rusijos žiniasklaida.
Pasak valstybinės naujienų agentūros RIA, nė vienas iš 162 keleivių ir įgulos narių, skridusių į Azerbaidžano sostinę Baku, įvykio metu nenukentėjo.
Vienas iš judriausių Rusijoje Pulkovo oro uostas dėl šio incidento trumpam sustabdė skrydžius, o pirmadienio rytą toliau dirbo įprastu režimu.
RIA nenurodė, kuri oro transporto bendrovė vykdė skrydį.
Aviacijos saugai pastaraisiais metais imta skirti labai daug dėmesio, o šioje srityje ypač įnirtingai varžosi Prancūzijos kompanija „Airbus“ ir jos konkurentė JAV „Boeing“.
Remiantis praėjusią savaitę paskelbtais duomenimis, „Airbus A320“ neseniai tapo geriausiai parduodamu komerciniu orlaiviu.
Pastaraisiais metais dėl senstančių lėktuvų avarijų Rusija ėmėsi veiksmų, kad sovietinius lėktuvus pakeistų moderniais reaktyviniais orlaiviais, tokiais kaip „A320“ ir „Boeing 737“.
 
