Savaitgalį iš Baltarusijos į Latviją veržėsi 105 migrantai

2025 m. spalio 20 d. 17:24
Savaitgalį iš viso 105 asmenys mėgino neteisėtai patekti į Latviją iš Baltarusijos, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba.
Šiais metais Latvijos pasieniečiai užkirto kelią 10 931 asmens mėginimams neteisėtai patekti į Latviją iš Baltarusijos, humanitariniais sumetimais į šalį buvo įleisti 26 asmenys.
Vyriausybė pratęsė sustiprintą Latvijos ir Baltarusijos sienos stebėjimo režimą iki šių metų gruodžio 31 dienos. Latvija turi 172 kilometrų ilgio bendrą sieną su artima Rusijos sąjungininke Baltarusija.
Latvija, Lenkija ir Lietuva kaltina Baltarusiją valdantį Aliaksandrą Lukašenką organizuotai siunčiant migrantus prie Europos Sąjungos išorinės sienos, kad destabilizuotų bloką ir pakirstų saugumą, laiko tai hibridinio karo metodais.
