Iš D. Trumpo – griežtas pareiškimas dėl „Hamas“

Netrukus po to, kai D. Trumpas išsakė šiuos komentarus, viceprezidentas J. D. Vance‘as išvyko į Izraelį, kur, po savaitgalį įvykusių smurtinių išpuolių, sukėlusių grėsmę trapioms paliauboms, prisijungė prie dar dviejų aukščiausio rango JAV pasiuntinių.
„Susitarėme su „Hamas“, kad jie elgsis labai gražiai, elgsis tinkamai, bus malonūs“, – Baltuosiuose rūmuose priimdamas Australijos ministrą pirmininką Anthony Albanese‘ą žurnalistams sakė D. Trumpas.
„O jei ne, mes ateisime ir, jei reikės, juos išnaikinsime. Jie bus išnaikinti, ir jie tai žino.“
D. Trumpas prieš beveik dvi savaites padėjo sudaryti susitarimą dėl Gazos Ruožo, tačiau jo galiojimui ne kartą kilo grėsmė, nes Izraelis kaltina „Hamas“ delsiant perduoti žuvusius įkaitus ir rengiant naujus išpuolius.
Vyriausiasis „Hamas“ derybininkas Khalilas al-Hayya Egipto naujienų agentūrai „Al-Qahera News“ sakė, kad grupuotė vis dar yra įsipareigojusi laikytis paliaubų susitarimo.
„Mums nepaprastai sunku rasti ir paimti kūnus, bet mes rimtai ir sunkiai dirbame, kad juos paimtume“, – sakė jis antradienį ryte transliuotuose komentaruose.
„Susitarimas dėl Gazos galios, nes mes to norime ir esame tvirtai pasiryžę jo laikytis.“
D. Trumpas taip pat perspėjo valdžią nuniokotoje teritorijoje atkurti siekiančią smogikų grupuotę liautis vykdyti viešas varžovų ir įtariamų kolaborantų egzekucijas.
Tačiau D. Trumpas tvirtino, kad Amerikos pajėgos kovoje su „Hamas“ nedalyvaus, sakydamas, kad į šį procesą „mielai įsitrauktų“ dešimtys šalių, sutikusių prisijungti prie tarptautinių Gazos stabilizavimo pajėgų.
„Be to, Izraelis įsitrauktų per dvi minutes, jei paprašyčiau jų įsitraukti“, – sakė D. Trumpas.
„Tačiau kol kas to dar nepasakėme. Suteiksime jiems galimybę ir tikimės, kad smurto bus šiek tiek mažiau. Bet dabar, žinote, jie yra smurtauti linkę žmonės“, – pridūrė jis.
„Jie labai įsismarkavo, darė tai, ko neturėtų daryti, ir jei jie ir toliau taip elgsis, mes ateisime ir viską sutvarkysime, ir tai įvyks labai greitai ir gana žiauriai.“
D. Trumpo teigimu, „Hamas“ dabar yra daug silpnesnė, ypač dėl to, kad po šiais metais JAV ir Izraelio surengtų smūgių šią grupuotę regione remiantis Iranas greičiausiai nesiims jokių veiksmų jos vardu.
„Jų niekas nebepalaiko. Jie turi elgtis gražiai, o jei taip nesielgs, bus išnaikinti“, – pabrėžė D. Trumpas.
D. Trumpo specialusis pasiuntinys Steve“as Witkoffas ir prezidento patarėjo funkcijas vykdantis jo svainis Jaredas Kushneris pirmadienį susitiko su Benjaminu Netanyahu aptarti „įvykių ir aktualijų regione“, sakė premjero kanceliarijos atstovas.
J. D. Vance‘as su žmona Usha vėliau išvyko iš Vašingtono į Izraelį ir žurnalistams nieko nekomentavo. B. Netanyahu kanceliarija pranešė, kad jie taip pat turėtų susitikti su ministru pirmininku.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)„Hamas“Gazos Ruožas
Rodyti daugiau žymių