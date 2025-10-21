Orai
Pasaulis
Įvykiai
2025 m. spalio 21 d. 08:07
Japonijos parlamento žemieji rūmai paskyrė Sanae Takaichi pirmąja premjere moterimi
2025 m. spalio 21 d. 08:07
Japonijos parlamento žemieji rūmai antradienį paskyrė konservatyvių pažiūrų Kinijos kritikę Sanae Takaichi pirmąja šalies ministre pirmininke moterimi.
64-erių politikė, kuri per pirmąjį balsavimo turą buvo netikėtai paskirta balsų dauguma, oficialiai pradės eiti pareigas po vėliau antradienį numatyto susitikimo su imperatoriumi.
Japonija
Kinija
premjerė