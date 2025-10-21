Lrytas Premium prenumerata tik
JAV nenurodo termino, iki kada „Hamas“ turi nusiginkluoti

2025 m. spalio 21 d. 21:06
JAV reikalauja islamistinio „Hamas“ judėjimo nusiginklavimo, tačiau termino nenurodo. JAV viceprezidentas JD Vance‘as per savo vizitą Izraelyje žurnalistų paklaustas, kiek grupuotė turi laiko sudėti ginklus, kol JAV arba imsis priemonių, arba tai daryti paragins sąjungininkes, atsakė, kad tikslios datos nenustatys, kaip tai iki šiol darė ir prezidentas. Daug kas esą dabartinėje situacijoje yra nenuspėjama. Kartu JD Vance‘as pabrėžė, kad „Hamas“ turi laikytis susitarimų.
JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos plane numatytas ekstremistinių grupuočių Gazos kare nusiginklavimas. Tačiau islamistai su tuo nesutinka. Tai vienas ginčytinų klausimų.
Pagrindinė jo vizito tema yra Gazos Ruože dar likusių negyvų įkaitų grąžinimas, sakė JD Vance‘as ir kartu paprašė kantrybės. Grąžinimas yra sudėtingas ir negali įvykti „per naktį“, teigė jis. Kai kurios aukos palaidotos po tonomis akmenų, kitais atvejais nežinoma, kur jos yra.
JD Vance‘as taip pat pareiškė, jog ilgalaikis tikslas yra, kad žmonės Gazoje gyventų „klestinčioje ir saugioje“ aplinkoje. Tarpininkavimo procese siekiant paliaubų dalyvavęs JAV prezidento Donaldo Trumpo žentas Jaredas Kushneris pridūrė, kad pinigai atstatymui bus skiriami tik toms teritorijoms, kurių nekontroliuos „Hamas“.
JD Vance‘as buvo nusiteikęs optimistiškai, kad paliaubų regione bus laikomasi. JAV šiuo metu, anot jo, regione užima koordinatoriaus vaidmenį. Tam skirtas centras Izraelyje pavadinimu „Civil-Military Coordination Center“ (CMCC). Karinių šaltinių duomenimis, čia dislokuota 200 JAV karių.
JD Vance‘as patvirtino, kad JAV nesiųs sausumos pajėgų į Gazos Ruožą.
