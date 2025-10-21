Lrytas Premium prenumerata tik
JAV teismas leido į Portlandą nusiųsti Nacionalinę gvardiją

2025 m. spalio 21 d. 15:54
Teisminiame ginče dėl planuojamo Nacionalinės gvardijos karių nusiuntimo į Portlandą JAV prezidentas Donaldas Trumpas pasiekė dalinę pergalę. Apeliacinis teismas panaikino žemesnė instancijos federalinio teismo teisėjos nutartį, kuria buvo sustabdytas 200 karių dislokavimas.
Daugiau nuotraukų (1)
JAV krašto saugumo sekretorė Kristi Noem tinkle „X“ teismo sprendimą pavadino dar viena prezidento D. Trumpo ir Amerikos žmonių saugumo pergale.
Tačiau Apeliacinio teismo sprendimas nėra paskutinysis žingsnis teisminiame ginče. Oregono valstijos ir Portlando miesto advokatai nedelsdami paprašė surengti posėdį didesnėje Apeliacinio teismo teisėjų kolegijoje.
Anot žiniasklaidos, posėdis gali įvykti dar šią savaitę.
Todėl kol kas neaišku, ar D. Trumpas nusiųs karius į Portlandą JAV šiaurės vakaruose ir jei taip, tai kada. Kariai ten esą saugotų federalinius pareigūnus ir institucijas, pavyzdžiui, imigracijos tarnybą ICE.
Nacionalinė gvardija yra rezervo karinės pajėgos, kurios yra JAV ginkluotųjų pajėgų dalis.
Jos paprastai dislokuojamos šalies viduje tik per stichines nelaimes, pilietinius neramumus ir kitas ekstremalias situacijas ir paprastai yra pavaldžios valstijų gubernatoriams.
D. Trumpas Nacionalinės gvardijos karių nusiuntimą, be kita ko, į sostinę Vašingtoną, argumentuoja esą kerojančiu nusikalstamumu gatvėse. Jo akiratyje atsidūrė daug demokratų valdomų miestų.
Kritikai kaltina D. Trumpą, kad šis, nusiųsdamas karius, visų pirma rengia šou ir nori įbauginti politinius priešininkus.
