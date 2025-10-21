Nelaimė Lenkijoje: autobusas įsirėžė į JAV karinį konvojų, sužeisti keturi žmonės

Avarija įvyko netoli Vysočkos miestelio, maždaug 97 km į vakarus nuo Poznanės, apie 18 val. vietos laiku.
Greitosios pagalbos tarnybos atvyko į avarijos vietą per kelias minutes.
Lenkijos priešgaisrinės tarnybos atstovas Martin Halasz televizijos kanalui „Polsat News“ patvirtino, jog dėl avarijos buvo sužeista keletas žmonių.
„Trys sužeisti amerikiečių kariai buvo nuvežti į ligoninę, o autobuso vairuotojui taip pat reikėjo medicininės pagalbos, kuri jam buvo suteikta vietoje“, – teigė jis.
Jis pridūrė, kad vienas iš „Humvee“ šarvuotųjų automobilių per susidūrimą buvo smarkiai apgadintas.
Vietos žiniasklaida paskelbė nuotraukas, kuriose matyti greitosios pagalbos automobiliai, sustatyti greitkelio pakraštyje, ir po visą kelią pažirusios nuolaužos.
Eismas šioje vietovėje buvo laikinai sustabdytas, nes gelbėjimo operacijos ir valymo darbai tęsėsi iki pat nakties.
Lenkijos policija pranešė, kad vyksta tyrimas, siekiant nustatyti avarijos priežastis.
Į avariją patekę JAV kariai buvo konvojaus dalis, kuris važiavo per šį regioną vykdydamas NATO operacijas, tačiau kariniai pareigūnai nepatvirtino, kuri karinė grupuotė nukentėjo.
„TVP World“ primena, kad Lenkija yra priėmusi kelis tūkstančius JAV ir NATO karių, kurie padeda stiprinti aljanso pastangų gynybą ties rytine siena, reaguojant į Rusijos plataus masto invaziją į Ukrainą.
Parengta pagal „TVP World“ inf.