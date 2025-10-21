Turkija siekia iš Kataro įsigyti naudotų „Eurofighter“ naikintuvų

Turkija nori įsigyti „naudotų „Eurofighter“ iš Kataro“, agentūrai AFP teigė turkų saugumo šaltiniai. R. T. Erdoganas, jo biuro duomenimis, tikriausiai trečiadienį susitiks su Kataro emyru šeichu Tamimu bin Hamadu al-Thani.
Pasak turkų saugumo šaltinių, Turkijai Katarui mainais už „Eurofighter“ naikintuvus pasiūlė prieigą prie savo naujos kartos naikintuvo „Kaan“. Iki šiol esą „konkrečios pažangos“ nepasiekta. Derybos tęsiasi.
Turkija nori modernizuoti savo karines oro pajėgas ir pastaraisiais metais mėgino įsigyti 40 „Eurofighter Typhoon“ naikintuvų. „Typhoon“ gamina konsorciumas, kuriam be Didžiosios Britanijos ir Vokietijos dar priklauso Italija bei Ispanija.
Vis dėlto, anot gynybos ekspertų, Turkijos pastangos įsigyti „Eurofighter“ yra strateginis blefas. Taip Turkija esą nori padaryti spaudimą JAV, kad vėl būtų priimta į F-35 naikintuvų projektą. Turkijos „aukščiausias prioritetas“ išlieka „F-16 ir F-35 projektai“, teigė turkų saugumo šaltiniai.
Per pirmąją JAV prezidento Donaldo Trumpo kadenciją vyriausybė Vašingtone dėl ginkluotės sandorio su Maskva eliminavo Ankarą iš F-35 naikintuvų pirkimo. Tada nepasitenkinimą visų pirma sukėlė Ankaros sprendimas įsigyti iš Rusijos oro gynybos sistemą S-400. NATO sąjungininkai baiminosi, kad Rusija taip gali gauti informacijos apie vakarietiškus naikintuvus.
R. T. Erdoganas gegužę pareiškė įsitikinimą, kad sankcijos Turkijai greitai bus panaikintos. Jo susitikimas su D. Trumpu praėjusį mėnesį šią viltį dar labiau sustiprino.
JAV specialusis pasiuntinys Tomas Barrackas, kuris yra ir JAV ambasadorius Turkijoje, birželį pareiškė, kad JAV sankcijos tikriausiai bus atšauktos iki metų galo.
Recepas Tayyipas ErdoganasTurkijaKataras
