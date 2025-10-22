Dronas laikinai sutrikdė skrydžius mažame Vokietijos oro uoste

Vokietijos federalinė policija pastebėjo droną netrukus po vidurnakčio, pranešė oro uosto atstovas Hansas Holmas Bühlas. Jis pridūrė, kad skrydžių veikla buvo sustabdyta kiek daugiau nei valandai dėl saugumo priežasčių.
Ši priemonė paveikė lėktuvą, atskridusį iš Antalijos Turkijoje. Jis turėjo būti nukreiptas į Kelną, bet vėliau nusileido Erfurte, pavėlavęs tris valandas.
Kito lėktuvo išvykimas į Antaliją iš Erfurto buvo atidėtas maždaug 20 minučių. Pasak H. H. Bühlo, keleiviams jokio pavojaus nebuvo. Federalinė ir žemės policija pradėjo drono piloto paiešką ir tiria šį atvejį.
Pastaruoju metu Vokietijos oro uostuose gerokai padaugėjo dronų sukeltų sutrikimų. Spalio pradžioje nežinomos kilmės dronai sutrikdė skrydžių veiklą antrame pagal dydį Vokietijos Miuncheno oro uoste.