Įkalinti Baltarusijos ir Sakartvelo žurnalistai pelnė svarbiausią ES žmogaus teisių apdovanojimą

50 metų M. Amaghlobeli tapo žurnalistinio nepaklusnumo simboliu valstybei prie Juodosios jūros, kadaise laikytai pagrindine kandidate į Europos Sąjungą, slystant į autoritarizmą.
52 metų A. Poczobutas buvo įkalintas už kritiškus straipsnius, atsisakęs išvykti iš Baltarusijos, kai jos autoritarinė vyriausybė ėmėsi susidorojimo su kitaminčiais, įkalino šimtus žmonių ir privertė daugumą kritikų išvykti iš šalies.
„Abu šie žurnalistai šiuo metu yra kalinami pagal suklastotus kaltinimus vien už tai, kad dirbo savo darbą ir pasisakė prieš neteisybę“, – Strasbūre paskelbusi laureatus sakė Europos Parlamento pirmininkė Roberta Metsola.
„Jų drąsa pavertė juos kovos už laisvę ir demokratiją simboliais. Šie rūmai palaiko juos ir visus, kurie toliau reikalauja laisvės“, – sakė ji.
Sacharovo premija, įsteigta 1988 m. ir pavadinta sovietų disidento Andrejaus Sacharovo vardu, kasmet skiriama asmenims arba organizacijoms, pripažįstant jų kovą už žmogaus teises ar demokratiją. Pretendentus nominuoja parlamento politinės frakcijos ir pavieniai įstatymų leidėjai. Laureatai apdovanojami 50 tūkst. eurų piniginiu prizu, jis bus įteiktas per ceremoniją gruodžio 16 dieną.
Sakartvelo teismas rugpjūtį nuteisė M. Amaghlobeli dvejų metų laisvės atėmimo bausme, apkaltinęs ją „pasipriešinimu, grasinimu ir smurtu“ prieš pareigūną.
Lenkijos laikraščio „Gazeta Wyborcza“ korespondentas A. Poczobutas 2023 m. vasarį buvo nuteistas kalėti aštuonerius metus. Lenkija nuosprendį pavadino nesąžiningu.
A. Poczobutas rašė apie 2020 m. masinius protestus prieš Baltarusiją valdantį Aliaksandrą Lukašenką. Jis buvo įkalintas padidėjus įtampai su Lenkija, priėmusia tūkstančius pabėgusių baltarusių iš A. Lukašenkos nuo 1994 m. valdomos tėvynės.
BaltarusijaSakartvelasEuropos Sąjunga (ES)
Rodyti daugiau žymių