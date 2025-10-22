Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
PasaulisĮvykiai

Latvija įsigijo vokišką minavimo sistemą sienos apsaugai stiprinti

2025 m. spalio 22 d. 20:38
Latvija iš vieno Vokietijos ginklų gamintojo užsakė nuotoliniu būdu valdomą minavimo sistemą.
Daugiau nuotraukų (1)
Trečiadienį Baltijos šalis paskelbė, kad iš bendrovės „Dynamit Nobel Defence“ už 50 mln. eurų įsigis sistemą „Skorpion 2“, prieštankinių minų ir kitos įrangos. Į sandorį taip pat įeina personalo mokymai.
„Minavimo sistemos įsigijimas yra strateginis žingsnis stiprinant mūsų šalies gynybinius pajėgumus“, – sakė Latvijos gynybos ministras Andris Spruds.
Latvija, kaip ir Estija bei Lietuva, nori gynybiniais statiniais ir fizinėmis užtvaromis apsaugoti savo sienas su Rusija ir šios sąjungininke Baltarusija nuo galimų išpuolių. Užpuolimo atveju taip pat galėtų būti dedamos minos.
Baltijos šalys, kurios yra ir Europos Sąjungos, ir NATO narės, tokių priemonių imasi reaguodamos į Rusijos karą Ukrainoje, kuris laikomas tiesiogine grėsme jų nacionaliniam saugumui.
LatvijaVokietijaužminavimas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.