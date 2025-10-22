Per šaudymą prie Serbijos parlamento sužeistas vyras

Stovykloje buvo suimtas Belgrado pensininkas, paleidęs kelis šūvius ir padegęs palapinę, per spaudos konferenciją praėjus kelioms valandoms po incidento pranešė prezidentas Aleksandaras Vučičius.
Jis sakė, kad ginklo panaudojimas prieš jo šalininkus nepalieka abejonių dėl motyvo įvykdant šį „mano politiniu vertinimu, siaubingą teroro išpuolį“.
Pareigūnai patvirtino, kad po šaudymo aukai buvo atlikta operacija.
Per spaudos konferenciją A. Vučičius parodė kelis incidento vaizdo įrašus ir tariamą užpuoliko prisipažinimą. Matyti, kaip policijos areštinėje esantis vyras tvirtina esąs atsakingas už šaudymą. Spaudos konferencijoje dalyvavo ir policija, bet ji nepateikė daugiau informacijos apie tyrimą ir nepasakė, ar vyrui buvo pateikti oficialūs kaltinimai.
Anksčiau internete paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip ginkluoti policininkai susiduria su asmeniu netoli didelės baltos palapinės, o paskui pro jos viršų išsiveržia liepsnos. Ugniagesiai greitai užgesino ugnį, apanglėjusios palapinės liekanos buvo matyti policijos blokuojamoje įvykio vietoje.
Stovyklą įkūrę A. Vučičiaus šalininkai jau kelis mėnesius blokuoja kelius prie parlamento ir gretimo parko, demonstruodami paramą prezidentui, prieš kurį protestai rengiami beveik metus.
A. Vučičius sakė, kad jau seniai tikėjosi išpuolio prieš vyriausybės šalininkus, kaltino „kai kurias žiniasklaidos priemones ir politikus“ kurstant prieš juos neapykantą. Vis dėlto jis ragino žmones nesiimti atsakomųjų veiksmų. „Kerštas niekada niekam neatnešė jokios naudos“, – sakė prezidentas.
Protestai nuolat vyksta Serbijoje nuo lapkričio mėnesio, juos paskatino geležinkelio stoties stogo griūtis, kai žuvo 16 žmonių. Tragedija naujai renovuotoje stotyje antrame pagal dydį Serbijos Novi Sado mieste tapo paplitusios korupcijos simboliu. Protestuotojai iš pradžių reikalavo skaidraus tyrimo, bet netrukus ėmė reikalauti pirmalaikių rinkimų.