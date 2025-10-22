Tarptautinis Teisingumo Teismas: Izraelis privalo įleisti JT humanitarinę pagalbą į Gazą

Hagoje įsikūrusio JT aukščiausiojo teismo sprendime, kuris nėra privalomas, teigiama, kad Izraelis, kaip valstybė okupantė, privalo rūpintis Gazos gyventojais.
Teismas taip pat nurodė, kad Izraelis turi bendradarbiauti su JT Paramos ir darbo agentūra Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (UNRWA).
Izraelis sausį uždraudė UNRWA veiklą Gazos Ruože.
Kovo-gegužės mėnesiais Izraelis iš esmės liovėsi leidęs įvežti humanitarinę pagalbą į Gazos Ruožą.
Spalio 10 d. įsigaliojus trapioms paliauboms, Izraelis vėl leido vežti pagalbą į blokados sąlygomis egzistuojančią pakrantės teritoriją. Tačiau, pasak Jungtinių Tautų, to toli gražu nepakanka, kad būtų galima padėti kenčiantiems gyventojams.
Tarptautinis teisingumo teismas (TTT)Izraelis„Hamas“
