D. Trumpas patvirtino grandiozinius planus: griaus visą Baltųjų rūmų Rytinį sparną

Per renginį Ovaliajame kabinete D. Trumpas žurnalistams sakė, kad pasikonsultavęs su architektais nusprendė, jog geriau „iš tikrųjų nugriauti“, o ne iš dalies palikti.
Prezidentas buvo paklaustas šiuos apie darbus renginyje kartu su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte po to, kai buvo užfiksuotas buldozeris, plėšiantis Rytinio sparno fasadą ir paliekantis krūvą išardyto mūro, nuolaužų ir styrančius plieninius virbus.
D. Trumpas teigia, kad naujoji maždaug 90 tūkst. kvadratinių pėdų (apie 8 400 kv. metrų – red.) ploto pokylių salė, talpinanti 1 000 žmonių, reikalinga dideliems valstybiniams pietums ir kitiems renginiams, kuriuos šiuo metu tenka rengti palapinėje.
Trečiadienį paskelbtuose D. Trumpo komentaruose nurodyta, kad statybų kaina siekia 300 mln. dolerių, taigi didesnė nei prieš kelias dienas Baltųjų rūmų paskelbta 250 mln. dolerių suma.
Nors JAV prezidentas sakė, kad Rytinis sparnas yra „visiškai atskirtas nuo pačių Baltųjų rūmų“, iš tikrųjų jį su pagrindiniais rūmais fiziškai jungia dengta kolonada.
Šis remontas sukėlė klausimų dėl, kritikų teigimu, skaidrumo trūkumo, ir paskatino nusiskundimus, kad apie planus nebuvo iš anksto pranešta ar dėl jų konsultuotasi.
„Esame labai susirūpinę, kad siūlomos naujos statybos masyvumas ir aukštis užgoš pačius Baltuosius rūmus, kurių plotas 55 tūkst. kvadratinių pėdų (apie 5 110 kv. metrų – red.), taip pat gali visam laikui sutrikdyti kruopščiai subalansuotą klasikinę Baltųjų rūmų architektūrą su dviem mažesniais ir žemesniais Rytiniu bei Vakariniu sparnais“, – antradienį laiške D. Trumpo administracijai teigė Nacionalinis istorijos išsaugojimo fondas (National Trust for Historic Preservation).