Lyg iš giedro dangaus: moterį futbolo aikštėje partrenkė lėktuvas

2025 m. spalio 23 d. 23:07
Lrytas.lt
Antradienį Kalifornijoje mažas lėktuvas atliko avarinį nusileidimą parke esančioje futbolo aikštėje ir kliudė pėsčiąją, praneša „The Hill“. Moteris skubiai nugabenta į ligoninę, jos sužalojimai įvertinti kaip vidutinio sunkumo.
Ugniagesių departamentas informavo, kad incidentas įvyko, kai orlaivis leidosi žemyn sporto aikštėje, kur tuo metu vaikščiojo moteris. Pareigūnai nurodė, jog abu nukentėjusieji gavo skubią medikų pagalbą.
„The Hill“ teigimu, lėktuvas buvo pakilęs iš Komptono ir skrido į French Valley. Įvykio metu jis grįžo atgal į Komptoną.
Į vietą atvykę gelbėtojai rado nedidelį orlaivį su sulaužytu važiuoklės mechanizmu. Iš apgadinto lėktuvo iškeltas pagyvenęs pilotas ir perduotas medikams.
Pareigūnų duomenimis, tiek pilotas, tiek praeivė gydomi ligoninėje ir yra stabilios būklės. Aplinkybės dėl galimų techninių gedimų ar pilotavimo klaidų toliau aiškinamos, praneša „The Hill“.
