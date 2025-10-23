PSO: paskelbus paliaubas badas Gazoje nesumažėjo

„Padėtis vis dar išlieka katastrofiška, nes to, kas atvežama, nepakanka“, – JT sveikatos agentūros būstinėje Ženevoje žurnalistams sakė PSO vadovas Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas.
Jis perspėjo, kad nuo spalio 10 d., kai įsigaliojo JAV tarpininkaujant sudarytos Izraelio ir „Hamas“ paliaubos, „badas nesumažėjo, nes maisto trūksta“.
Karo metu Izraelis ne kartą nutraukė pagalbos teikimą Gazos Ruožui, pablogindamas ir taip sunkias humanitarines sąlygas, o Jungtinės Tautos paskelbė, kad dėl to kai kuriose Palestinos teritorijos dalyse kilo badas.
Tačiau, nors JAV prezidentui Donaldui Trumpui tarpininkaujant sudarytame susitarime numatyta, kad per dieną į šalį turi įvažiuoti 600 sunkvežimių, Tedrosas Ghebreyesusas nurodė, kad šiuo metu kasdien įvažiuoja tik 200–300 sunkvežimių.
Be to, „nemažai sunkvežimių yra komerciniai“, – sakė jis, pabrėždamas, kad daugelis teritorijos gyventojų neturi lėšų prekėms įsigyti.
„Dėl to gavėjų yra mažiau“, – paaiškino jis.
PSO vadovas pasidžiaugė, kad, nepaisant pažeidimų, paliaubos tęsiasi, tačiau perspėjo, kad „krizė dar toli gražu nesibaigė, o poreikiai yra didžiuliai“.
„Nors pagalbos srautas padidėjo, tai vis dar yra tik nedidelė dalis to, ko reikia.“
Per dvejus metus trukusį Izraelio karą Palestinos teritorijoje, prasidėjusį po kruvinų 2023 m. spalio 7 d. „Hamas“ išpuolių, Gazos sveikatos sistema buvo visiškai nuniokota.
„Gazoje nėra nė vienos pilnai veikiančios ligoninės, o iš 36 ligoninių veikia tik 14. Labai trūksta būtiniausių vaistų, įrangos ir sveikatos priežiūros darbuotojų“, – pasakojo sakė Tedrosas Ghebreyesusas.
Jo teigimu, įsigaliojus paliauboms PSO siunčia daugiau medicininių reikmenų į ligonines, dislokuoja papildomas greitosios medicinos pagalbos komandas ir stengiasi padidinti medicininės evakuacijos mastą.
Jis įspėjo, kad „visos Gazos sveikatos sistemos atstatymo išlaidos sieks mažiausiai 7 mlrd. JAV dolerių“.
Pasaulio sveikatos organizacija (PSO)Gazos Ruožasbadas
Rodyti daugiau žymių