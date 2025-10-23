Konferencija
Trys kaliniai, grasinę buvusiam Prancūzijos prezidentui N. Sarkozy, perkelti į areštinę

2025 m. spalio 23 d. 09:00
Trys Paryžiaus La Santé kalėjimo kaliniai buvo perkelti į policijos areštinę dėl įtarimų grasinus buvusiam Prancūzijos prezidentui Nicolas Sarkozy, šiam atsidūrus kalėjime, trečiadienį pranešė vietos žiniasklaida.
Socialinėje žiniasklaidoje platinamame vaizdo įraše esą matyti įžeidinėjimai ir grasinimai, skirti atvykusiam į kalėjimą N. Sarkozy, pranešė keli Prancūzijos transliuotojai, remdamiesi prokuratūra. Pranešama, kad vaizdo įrašą nufilmavo vienas iš kalinių.
Pasak pranešimų, prokuroras pradėjo tyrimą dėl grasinimų nužudyti. Taip pat buvo atlikta krata, kurios metu konfiskuoti du mobilieji telefonai.
70 metų N. Sarkozy antradienį pradėjo atlikti penkerių metų laisvės atėmimo bausmę. Jis buvo nuteistas už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, susijusiame su planais finansuoti rinkimų kampaniją dabar jau mirusio Libijos diktatoriaus Moamerio Gaddafio pinigais.
N. Sarkozy advokatas sakė, kad buvęs valstybės vadovas laikomas izoliuotoje ir specialiai saugomoje kalėjimo zonoje. Jo teigimu, N. Sarkozy nėra taikomas joks specialus režimas ir jau pateiktas prašymas jį paleisti į laisvę tam tikromis sąlygomis.
