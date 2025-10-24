Konferencija
Iš D. Trumpo – sarkastiška reakcija į V. Putino pareiškimą

2025 m. spalio 24 d. 09:05
JAV prezidentas Donaldas Trumpas sarkastiškai sureagavo į Rusijos vadovo Vladimiro Putino teiginį, kad naujos sankcijos Rusijai nepaveiks jos ekonomikos. D. Trumpas atitinkamas pastabas išsakė kalbėdamasis su žurnalistais Baltuosiuose rūmuose, praneša naujienų agentūros „Ukrinform“ korespondentas.
Žurnalistai JAV lyderio paklausė, ką jis mano apie V. Putino pareiškimą, kad naujausios JAV sankcijos neturės rimto poveikio Rusijos ekonomikai.
„Džiaugiuosi, kad jis taip mano. Tai yra gerai“, – su ironijos nata pažymėjo prezidentas.
„Pranešiu jums apie tai po šešių mėnesių“, – pridūrė jis.
Kaip jau skelbta, trečiadienį JAV Iždo departamentas paskelbė sankcijas dviem didžiausioms Rusijos naftos bendrovėms „Rosneft“ ir „Lukoil“.
Vašingtonas taip pat paragino Maskvą nedelsiant sutikti nutraukti ugnį Ukrainoje. Ketvirtadienį Baltieji rūmai pareiškė, kad naujosios sankcijos, nukreiptos prieš Rusijos naftos įmones, darys didelį spaudimą jos ekonomikai ir paskatins kitas šalis nebepirkti rusiškų energetikos išteklių.
