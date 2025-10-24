JAV kraupiai papjautos ukrainietės žudikui – teismo nuosprendis

34 metų įtariamasis kaltinamas federaliniame Šiaurės Karolinos teisme dėl ukrainietės mirtino subadymo. D. Brownui taip pat pateikti kaltinimai dėl „smurtinio veiksmo geležinkelyje ir viešojo transporto sistemoje, dėl kurio žuvo žmogus“.
„Žiuri nustatė, kad D. Brownas tyčia nužudė I. Zarutską per išpuolį prieš Šarlotės County Transit sistemos traukinyje rugpjūčio 22 dieną. Šis kaltinimas leidžia skirti mirties bausmę“, – rašo „NBC News“.
Aukos šeimos advokatė Lauren O. Newton ketvirtadienį teigė, kad šeima „patenkinta kaltinimu ir tikisi greito teisingumo Irynos atžvilgiu“.
I. Zarutska pabėgo nuo karo Ukrainoje ir persikėlė į Jungtines Valstijas. Ji gyveno su savo partneriu, lankė anglų kalbos kursus bei dirbo slaugos namuose ir picerijoje.
„Iryna atvyko čia ieškodama taikos ir saugumo, tačiau vietoj to jos gyvybė buvo atimta pačiu baisiausiu būdu“, – anksčiau sakė jos šeima.
I. Zarutska įlipo į traukinį 21.46 val. ir atsisėdo į tuščią vietą priešais D. Browną.
Bylos duomenimis, D. Brownas išsitraukė peilį iš kišenės ir tris kartus dūrė moteriai. Po to jis pabėgo.
Ukrainietė mirė įvykio vietoje. Policija šalia jos kūno rado sulankstomą peilį ir krauju permirkusius raudonus marškinėlius.
D. Brownas buvo sulaikytas stoties perone, kur įvyko ataka. Rugsėjį jam buvo pateikti federaliniai kaltinimai dėl keleivės žūties viešajame transporte.
Vietos policija jam taip pat pateikė kaltinimus dėl pirmojo laipsnio žmogžudystės.
D. Brownas turi daugiau nei dešimtmetį trunkančią nusikalstamą praeitį, į kurią įeina įsilaužimo ir ginkluoto apiplėšimo nusikaltimai. Remiantis teismo įrašais, jis penkerius metus praleido kalėjime už apiplėšimą.
Šis nužudymas sukėlė didelį visuomenės pasipiktinimą Jungtinėse Amerikos Valstijose. Generalinė prokurorė Pam Bondi savo pareiškime teigė, kad I. Zarutskos mirtis buvo „tiesioginė nesėkmingos nusikalstamumo mažinimo politikos pasekmė, kuri nusikaltėlius iškelia aukščiau už nekaltuosius“.
Spalio 3 dieną Šiaurės Karolinos gubernatorius Joshas Steinas paskelbė pasirašantis „Irynos įstatymą“ („Irina’s Law“ – angl.), kuriuo nurodoma teisėsaugos institucijoms skirti ypatingą dėmesį asmenims, galintiems kelti smurto grėsmę prieš nustatant jiems užstato sumą.
