Lenkija sureagavo į Lietuvos oro erdvės pažeidimą: Rusija neketina nurimti

2025 m. spalio 24 d. 09:05
Rusijos naikintuvams pažeidus Lietuvos oro erdvę, situaciją komentavęs Lenkijos gynybos ministras atkreipė dėmesį, kad toks pažeidimas nebuvo pavienis atvejis ir pabrėžė, kad jis negali likti be atsako.
„Kiekvienas pažeidimas – tyčinis ar netyčinis – reikalauja atsako“, – ketvirtadienį vakare Lenkijos televizijai „TVN 24“ sakė Wladysławas Kosiniakas-Kamyszas, kurį cituoja naujienų portalas „TVP World“.
„Jis rodo, kad turime išlikti budrūs. Jis rodo, kad Rusija anaiptol neatsitraukia ir NEKETINA nurimti“, – Lenkijos gynybos pridūrė ministras.
Pasak „TVP World“, Rusijos gynybos ministerija po incidento neigė kokio nors oro erdvės pažeidimo faktą, platformoje „Telegram“ paskelbdama, kad jos orlaivis Kaliningrado regione atliko planuotą mokomąjį skrydį.
Prezidentas Gitanas Nausėda tokius Rusijos veiksmus pasmerkė ir vadino grubiu tarptautinės teisės pažeidimu. Jis taip pat sakė, Lietuva į šią situaciją negali nereaguoti.
Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, ketvirtadienio vakarą, apie 18 val., du Rusijos orlaiviai iš Kaliningrado srities buvo patekę į Lietuvos oro erdvę.
Oro erdvės pažeidimą ties Kybartais fiksavo Karinės oro pajėgos. Skelbiama, kad galimai kuro užpylimo treniruotes Kaliningrado srityje vykdę Rusijos orlaivis SU-30 ir kuro papildymo orlaivis IL-78 įskrido į Lietuvos teritoriją apie 700 metrų. Iš oro erdvės pasišalinta, išbuvus apie 18 sekundžių.
Reaguojant į incidentą į orą pakelti du NATO oro policijos misiją atliekantys Ispanijos karinių oro pajėgų naikintuvai „Eurofighter Typhoon“, kurie nuskrido į incidento vietą ir TEN atliko patruliavimą ore.
