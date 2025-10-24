Naujas JAV smūgis įtariamam narkotikų kontrabandininkų laivui pražudė šešis žmones

JAV duomenimis pagrįstu naujienų agentūros AFP skaičiavimu, po šios naujausios karinės operacijos JAV smūgių įtariamiems narkotikų kontrabandos gabentojams Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno rytinėje dalyje skaičius pasiekė ne mažiau nei 10, per juos žuvo mažiausiai 43 asmenys.
P. Hegsethas apie smūgį pranešė platformoje „X“ paskelbtame įraše, kuriame matyti, kaip sprogimas sunaikina stovinčią valtį su pakabinamais varikliais: „Pirmojo naktinio smūgio, kuris buvo įvykdytas tarptautiniuose vandenyse, metu laive buvo šeši narkoteroristai“.
„Visi šeši teroristai žuvo, – rašė P. Hegsethas. – Jei esate narkoteroristas, gabenantis narkotikus mūsų pusrutulyje, elgsimės su jumis taip pat, kaip elgiamės su „Al Qaeda“. Dieną ar NAKTĮ atseksime jūsų tinklus, seksime jūsų žmones, jus medžiosime ir žudysime“.
Rugsėjo pradžioje Vašingtonas pradėjo vykdyti karinę kampaniją prieš įtariamus narkotikų kontrabandos laivus, regione dislokuodamas pajėgas, tarp kurių yra ir radarų nepastebimų karo lėktuvų bei karinio jūrų laivyno laivų, tačiau kol kas jokių įrodymų, kad jo sunaikinti taikiniai gabeno narkotikus, nepateikė.
„Pagal tarptautinę žmogaus teisių teisę tyčinis mirtinos jėgos panaudojimas yra leistinas tik kaip kraštutinė priemonė prieš asmenį, keliantį tiesioginę grėsmę kitų gyvybei“, – penktadienį paprašyta pakomentuoti smūgius naujienų agentūrai AFP sakė JT teisių biuro atstovė Marta Hurtado Gomez.
„Priešingu atveju būtų pažeista teisė į gyvybę, – sakė ji. – Apskritai niekas neturėtų būti žudomas už nusikaltimus, susijusius su narkotikais.“
Dėl šios kampanijos regione padidėjo įtampa, o Venesuela apkaltino Jungtines Valstijas rengiant sąmokslą nuversti prezidentą Nicolasą Maduro, kuris šią savaitę teigė, kad jo šalis turi 5 tūkst. nešiojamųjų rusiškų raketų „žemė-oras“, kurios gali būti panaudotos siekiant pasipriešinti JAV pajėgoms.
Skrydžių sekimo duomenys rodo, kad ketvirtadienį virš Karibų jūros baseino netoli Venesuelos krantų praskrido mažiausiai vienas JAV bombonešis „B-1B“.
O praėjusią savaitę jėgą prie Venesuelos krantų demonstravo keletas JAV bombonešių „B-52“.
Pete’as HegsethasJAV gynybos sekretoriusVenesuela
