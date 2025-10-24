Netoli Lenkijos poligono – sudužęs mokomasis dronas

Incidentą penktadienį patvirtinusi Lenkijos valstybinė gynybos grupė (lenk., „Polska Grupa Zbrojeniowa“, PGZ) teigė, kad šis nepilotuojamas orlaivis priklausė vienam jos didžiausių Lenkijos karinės aviacijos plėtros ir bandymų centrų („Military Aviation Works No. 2“, WZL2), įsikūrusiam Bydgoščiuje, apie 40 km į šiaurę nuo Inovrocłavo.
Buvęs Lenkijos gynybos viceministras Bartoszas Kownackis kiek anksčiau pranešė kad dronas nukrito civilinėje teritorijoje ir apgadino automobilius.
Policijos atstovas spaudai sakė, kad pareigūnai gavo pranešimą apie bepilotį orlaivį, tačiau šio atvejo tyrimu užsiima karo policija.