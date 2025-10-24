Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
PasaulisĮvykiai

Netoli Lenkijos poligono – sudužęs mokomasis dronas

2025 m. spalio 24 d. 12:16
Ketvirtadienį centrinėje Lenkijos miesto Inovrocłavo dalyje sudužo karinis mokomasis pačios Lenkijos valstybinės gynybos grupės dronas, tačiau pranešimų apie nukentėjusiuosius nebuvo, rašo naujienų portalas „TVP World“.
Daugiau nuotraukų (1)
Incidentą penktadienį patvirtinusi Lenkijos valstybinė gynybos grupė (lenk., „Polska Grupa Zbrojeniowa“, PGZ) teigė, kad šis nepilotuojamas orlaivis priklausė vienam jos didžiausių Lenkijos karinės aviacijos plėtros ir bandymų centrų („Military Aviation Works No. 2“, WZL2), įsikūrusiam Bydgoščiuje, apie 40 km į šiaurę nuo Inovrocłavo.
Buvęs Lenkijos gynybos viceministras Bartoszas Kownackis kiek anksčiau pranešė kad dronas nukrito civilinėje teritorijoje ir apgadino automobilius.
Policijos atstovas spaudai sakė, kad pareigūnai gavo pranešimą apie bepilotį orlaivį, tačiau šio atvejo tyrimu užsiima karo policija.
Lenkijasudužodronas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.