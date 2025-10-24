Po Moldovos parlamento rinkimų – pirmieji pranešimai dėl kandidato į premjerus

Veiksmų ir solidarumo partijai (PAS) atiteko 55 mandatai iš 101, kurių pakanka savarankiškam vyriausybės formavimui ir buvusios sovietinės šalies išlaikymui proeuropietiškoje trajektorijoje. Rinkimus šioje 2,4 mln. gyventojų turinčioje valstybėje temdė įtarimai dėl Rusijos kišimosi, nors Maskva tai neigė.
M. Sandu iškėlė A. Munteanu kandidatūrą siekdama paskatinti vienos skurdžiausių Europos šalių, kuri yra išsidėsčiusi tarp karo draskomos Ukrainos ir Europos Sąjungos (ES) narės Rumunijos, ekonomiką.
„Po konsultacijų su parlamento frakcijomis šiandien pasirašiau dekretą, kuriuo ponas Alexandru Munteanu skiriamas kandidatu į Moldovos Respublikos ministro pirmininko postą“, – socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbtame įraše teigė M. Sandu.
Parlamentas A. Munteanu kandidatūrai turėtų pritarti per balsavimą, kuris numatytas kitą savaitę.
Politikos naujokas
61-erių A. Munteanu neturi ankstesnės politinės patirties. 2016 m. jis įkūrė įmonę, valdančią investicijas Ukrainoje, Baltarusijoje ir Moldovoje. Jis kelerius metus gyveno Ukrainoje, tačiau po to, kai 2022 m. prasidėjo Rusijos invazija, jis išsikėlė į Bukareštą.
Jis turi Moldovos, Rumunijos ir Amerikos pilietybes. Praeityje jis, kaip ir M. Sandu, dirbo Pasaulio Banke. Jis taip pat buvo universiteto profesorius, dėstęs kadenciją baigiančiam premjerui Dorinui Receanui, kuris pasitraukė iš politikos.
Praėjusią savaitę televizijai duotame interviu A. Munteanu sakė, kad „susierzino“, kai išgirdo žmones apibūdinant Moldovą kaip vieną skurdžiausių Europos šalių.
„Atėjau padėti“, – nurodė A. Munteanu ir kartu pažymėjo, kad dės visas pastangas, jog „iki 2028 m. įstotume į Europos Sąjungą“.
Prasidėjus karui prieš Ukrainą, Moldova pateikė paraišką dėl narystės ES. Stojimo derybos startavo pernai.
A. Munteanu turi ekonomikos politikos valdymo magistro laipsnį, įgytą Kolumbijos universitete Niujorke, ir fizikos magistro laipsnį, įgytą Maskvos valstybiniame universitete.
Prorusiškas opozicijoje esančių socialistų lyderis Igoris Dodonas pavadino A. Munteanu „profesionalu“ ir „geru ekonomistu“, tačiau nurodė, kad partija už jį nebalsuos.
„Ekonomika ir politika yra labai skirtingi dalykai“, – tvirtino I. Dodonas.
Politikos apžvalgininkas Nicolae Negru naujienų agentūrai AFP sakė, kad A. Munteanu kandidatūros iškėlimas liudija, jog Moldovoje dėmesys nuo saugumo nukreipiamas į ekonomiką.
„Moldovos piliečiai pasirinko Europos Sąjungą, o tai automatiškai reiškia, kad jie pasirinko taiką ir klestėjimą. Naujoji vyriausybė turi tai užtikrinti ir turi atliepti rinkėjų lūkesčius“, – sakė N. Negru.
MoldovaMaia SanduMoldovos parlamento rinkimai
Rodyti daugiau žymių