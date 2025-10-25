Konferencija
PasaulisĮvykiai

Būdama 93-ejų mirė Tailando karalienė motina Sirikit

2025 m. spalio 25 d. 09:50
Tailando karališkieji rūmai pranešė, kad penktadienį vakare, sulaukusi 93-ejų metų, vienoje iš Bankoko ligoninių mirė šalies karalienė motina Sirikit.
Karališkasis dvaras pranešė apie įvyksiančias iškilmingas karališkąsias laidotuves, o ateinančius metus paskelbė gedulo metais.
Sirikit buvo ištekėjusi už karaliaus Bhumibolo Adulyadejo, kuris mirė 2016 m., soste praleidęs septynis dešimtmečius, ir yra jų vienintelio sūnaus karaliaus Maha Vajiralongkorno motina. Pastaraisiais metais ją vargino daugybė ligų ir viešumoje ji pasirodydavo retai.
Sirikit yra garbinama kaip tautos motina, o per jos gimtadienį rugpjūčio 12 d. šalyje švenčiama Tailando Motinos diena.
Jaunystėje Sirikit garsėjo savo grožiu, žavėjusiu tiek visą pasaulį, tiek ir jos sutuoktinį Bhumibolą Adulyadeją, ilgainiui tapusį galingiausiu praėjusio amžiaus Tailando žmogumi.
Metais, kai formavosi jos asmenybė, ji nuolat dalyvaudavo kasdienėje karališkojoje naujienų televizijos programoje, kurioje buvo rodomi jos darbai ir projektai – nuo veiklos aplinkosaugos srityje iki pagalbos kaimo gyventojams ir ypatingo susidomėjimo Tailando šilku.
Tačiau po to, kai 2012 m. patyrė insultą, viešumoje Sirikit pasirodydavo retai.
2017 m. ji buvo pastebėta per ištaigingas Bhumibolo Adulyadejo laidotuves, kurių metu laidotuvių procesijoje mojavo kitiems gedėtojams ir atrodė trapi.
Iš karališkosios šeimos, bet ne tiesiogiai iš karaliaus kilusi Sirikit gimė Bankoke 1932 m. rugpjūčio 12 d. – tais pačiais metais, kai Tailande absoliutinė monarchija buvo pakeista konstitucine.
 
Tailandaskaralienė

