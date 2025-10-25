D. Trumpas vyksta į Aziją derėtis su Xi Jinpingu: norėtų susitikti ir su Kim Jong Unu

D. Trumpas su Xi Jinpingu ketina susitikti Pietų Korėjoje paskutinę savo vizito regione dieną, kad galimai sudarytų susitarimą ir užbaigtų dviejų didžiausių pasaulio ekonomikų prekybos karas.
Per savo pirmąją kelionę į Aziją po to, kai sausį grįžo į Baltuosius rūmus ir pradėjo skelbti muitus bei sudarinėti sandorius su viso pasaulio šalimis, jis taip pat aplankys Malaiziją ir Japoniją.
Prezidentiniame lėktuve kalbėdamas su žurnalistais D. Trumpas sakė, kad tikisi „labai gero susitikimo“ su Xi Jinpingu, ir pridūrė, kad viliasi, jog Kinija bus linkusi tartis, kad išvengtų tolesnių 100 proc. muitų, kurie turėtų įsigalioti lapkričio 1 d.
Išvykdamas iš Vašingtono D. Trumpas pakurstė spėliones, kad būdamas Korėjos pusiasalyje jis gali pirmą kartą nuo 2019 m. susitikti ir su Kim Jong Unu.
„Susitikčiau. Jei norite apie tai paskelbti, tai esu atviras tokiai galimybei, – lipdamas į prezidentinį lėktuvą sakė D. Trumpas. – Mudviejų santykiai buvo puikūs.“
Paklaustas, ar yra pasirengęs priimti Šiaurės Korėjos reikalavimą pripažinti ją branduoline valstybe kaip išankstinę derybų sąlygą, D. Trumpas atsakė: „Manau, kad tam tikra prasme ji yra branduolinė valstybė... Galiu pasakyti, kad ji turi daug branduolinių ginklų“.
Abiejų šalių lyderiai paskutinį kartą buvo susitikę Hanojuje D. Trumpo pirmosios kadencijos metu. Kim Jong Unas yra sakęs, kad taip pat būtų pasirengęs susitikti su JAV prezidentu, jei Vašingtonas nustotų reikalavęs, kad Pchenjanas atsisakytų savo branduolinio arsenalo.
Seulo susivienijimo ministras sakė, kad yra didelė tikimybė, jog D. Trumpas ir Kim Jong Unas susitiks JAV vadovui esant Pietų Korėjoje, kur jis visų pirma dalyvaus regioniniame aukščiausiojo lygio susitikime.
Taikos ir prekybos susitarimai
Pirmoji D. Trumpo stotelė bus Malaizija, į kurią jis atvyks sekmadienį, kad dalyvautų Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) aukščiausiojo lygio susitikime, kurį savo pirmosios kadencijos metu buvo keletą kartų praleidęs.
D. Trumpas ketina pasirašyti prekybos susitarimą su Malaizija, tačiau dar svarbiau yra tai, kad, toliau siekdamas gauti Nobelio taikos premiją, jis stebės, kaip pasirašomas taikos susitarimas tarp Tailando ir Kambodžos.
Jis taip pat sakė, kad tikisi aukščiausiojo lygio susitikime susitikti su Brazilijos prezidentu Luizu Inacio Lula da Silva, kad po keletą mėnesių trukusių nesutarimų pagerintų santykius su šiuo kairiųjų lyderiu.
Kitas D. Trumpo kelionės tikslas – Tokijas, į kurį jis atvyks pirmadienį. Antradienį jis susitiks su konservatore Sanae Takaichi, kuri šią savaitę buvo paskirta Japonijos ministre pirmininke ir tapo pirmąja moterimi, užėmusia šį postą.
JAV vadovas sakė, kad „girdėjo apie ją puikių dalykų“, ir pasidžiaugė, kad ji yra nužudyto buvusio premjero Shinzo Abe, su kuriuo jį siejo glaudūs ryšiai, pasekėja.
Japonija išvengė didžiausių tarifų, kuriuos D. Trumpas nustatė viso pasaulio šalims, siekdamas padaryti galą, jo paties žodžiais tariant, nesąžiningam prekybos balansui, kuris neva yra niekas kita kaip Jungtinių Valstijų atžvilgiu vykdomas plėšikavimas.
D. Trumpas ir Xi Jinpingas
Tačiau svarbiausias kelionės akcentas turėtų būti Pietų Korėja, kurioje vyks Azijos ir Ramiojo vandenyno ekonominio bendradarbiavimo (APEC) aukščiausiojo lygio susitikimas. D. Trumpas šalies pietuose esančiame Busano uostamiestyje turėtų nusileisti trečiadienį.
D. Trumpas susitiks su Pietų Korėjos Prezidentu Lee Jae Myungu, kalbės per APEC susitikimo dalyvių pietus, į kuriuos bus pakviesti ir aukščiausio lygio verslo atstovai, o pertraukoje tarp Gjongdžu mieste vyksiančio viršūnių susitikimo renginių vakarieniaus su JAV technologijų įmonių vadovais.
Ketvirtadienį jis pirmą kartą po to, kai grįžo į prezidento postą susitiks su Xi Jinpingu.
Pasaulio rinkos atidžiai stebės, ar pavyks sustabdyti prekybos karą, kilusį dėl D. Trumpo įvestų plataus masto muitų ir ypač įsiplieskusį po neseniai kilusio ginčo dėl Pekino taikomų retųjų žemių apribojimų.
Iš pradžių D. Trumpas grasino atšaukti susitikimą ir, kilus šiam ginčui, paskelbė apie naujus 100 proc. tarifus, o paskui pareiškė, kad susitikimas visgi įvyks.
Jis sakė, kad su Xi Jinpingu taip pat aptars fentanilio klausimą, ketindamas didinti spaudimą Pekinui, kad šis pažabotų prekybą šiuo galingu opioidu bei imdamasis priemonių kovoje su Lotynų Amerikos narkotikų karteliais.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)JAVAzija
Rodyti daugiau žymių